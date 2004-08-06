ProductionWalt Disney Pictures, BrownHouse Productions
Also known as
The Princess Diaries 2: Royal Engagement, El diario de la princesa 2, Plötzlich Prinzessin 2, Acemi prenses 2: Kraliyet nişanı, Deník princezny 2: Královské povinnosti, Denník princeznej 2: Kráľovstvo v ohrození, Ditari i Princeshës 2: Fejesa Mbretërore, En prinsessas dagbok 2: Kungligt uppdrag, Khaterate Shahzade Khanoom 2: Namzadi-ye Saltanati, Le journal d'une princesse 2: Les fiançailles royales, Neveletlen hercegnő 2: Eljegyzés a palotában, Nhật Ký Công Chúa 2: Đám Cưới Hoàng Gia, O Diário da Princesa 2: Casamento Real, O Diário da Princesa: Noivado Real, Pamiętnik księżniczki 2: Królewskie zaręczyny, Princesa por sorpresa 2, Princese pret pašas gribu 2, Princesės dienoraštis 2: Karališkosios sužadėtuvės, Princeskin dnevnik 2, Princezini dnevnici: Kraljevske zaruke, Principe azzurro cercasi, Prinsessapäiväkirjat 2, Prinsesse eller ej 2, Prinsesse på prøve 2 - Kongelige forviklinger, Printesa indaratnica 2 - Nunta, Printsessi päevikud 2, The Princess Diaries 2, Un mariage de princesse, Vasilikoi arravones: To imerologio mias prigipissas 2, Βασιλικοί αρραβώνες: Το ημερολόγιο μιας πριγκίπισσας 2, Дневники принцессы 2: Как стать королевой, Дневниците на принцесата 2: Кралски бъркотии, Принцезини дневници 2: Краљевска веридба, Щоденники принцеси 2, प्रिंसेस डायरीज़ २, プリティ・プリンセス2 ロイヤル・ウェディング, 麻雀變公主2：皇家有約, Щоденники принцеси 2: Як стати королевою, Neveletlen hercegnő 2., The Princess Diaries 2 - Royal Engagement, The Princess Diaries 2: A Royal Engagement, יומני הנסיכה 2