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Poster of The Princess Diaries 2: Royal Engagement
6.3
Kinoafisha Films The Princess Diaries 2: Royal Engagement
6.3

The Princess Diaries 2: Royal Engagement

, 2004
The Princess Diaries 2: Royal Engagement
USA / Comedy, Family, Romantic / 18+
Poster of The Princess Diaries 2: Royal Engagement
6.3

Cast

Julie Andrews
Julie Andrews
Queen Clarisse Renaldi
Anne Hathaway
Anne Hathaway
Mia Thermopolis
Hector Elizondo
Hector Elizondo
Joe
Heather Matarazzo
Lilly Moscovitz
Chris Pine
Chris Pine
Nicholas Devereaux
Kathleen Marshall
Charlotte Kutaway
John Rhys-Davies
John Rhys-Davies
Viscount Mabrey
Callum Blue
Andrew Jacoby
Tom Poston
Lord Palimore
Joel McCrary
Prime Minister Motaz
Director Garry Marshall
Writer Shonda Rhimes, Meg Cabot, Gina Wendkos
Composer John Debney
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2004
Online premiere 23 September 2004
World premiere 6 August 2004
Release date
28 October 2004 Russia Каскад 0+
15 October 2004 Australia
23 September 2004 Austria
28 October 2004 Belarus
22 October 2004 Brazil
7 August 2004 Canada
9 December 2004 Czechia
7 January 2005 Estonia
18 October 2004 France
22 September 2004 Germany
15 October 2004 Great Britain
30 September 2004 Israel
25 January 2005 Italy
28 October 2004 Kazakhstan
20 December 2004 Lithuania
15 December 2004 Netherlands
26 December 2004 Norway
29 October 2004 South Korea All
17 December 2004 Sweden
6 August 2004 USA
28 October 2004 Ukraine
MPAA G
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $134,734,481
Production Walt Disney Pictures, BrownHouse Productions
Also known as
The Princess Diaries 2: Royal Engagement, El diario de la princesa 2, Plötzlich Prinzessin 2, Acemi prenses 2: Kraliyet nişanı, Deník princezny 2: Královské povinnosti, Denník princeznej 2: Kráľovstvo v ohrození, Ditari i Princeshës 2: Fejesa Mbretërore, En prinsessas dagbok 2: Kungligt uppdrag, Khaterate Shahzade Khanoom 2: Namzadi-ye Saltanati, Le journal d'une princesse 2: Les fiançailles royales, Neveletlen hercegnő 2: Eljegyzés a palotában, Nhật Ký Công Chúa 2: Đám Cưới Hoàng Gia, O Diário da Princesa 2: Casamento Real, O Diário da Princesa: Noivado Real, Pamiętnik księżniczki 2: Królewskie zaręczyny, Princesa por sorpresa 2, Princese pret pašas gribu 2, Princesės dienoraštis 2: Karališkosios sužadėtuvės, Princeskin dnevnik 2, Princezini dnevnici: Kraljevske zaruke, Principe azzurro cercasi, Prinsessapäiväkirjat 2, Prinsesse eller ej 2, Prinsesse på prøve 2 - Kongelige forviklinger, Printesa indaratnica 2 - Nunta, Printsessi päevikud 2, The Princess Diaries 2, Un mariage de princesse, Vasilikoi arravones: To imerologio mias prigipissas 2, Βασιλικοί αρραβώνες: Το ημερολόγιο μιας πριγκίπισσας 2, Дневники принцессы 2: Как стать королевой, Дневниците на принцесата 2: Кралски бъркотии, Принцезини дневници 2: Краљевска веридба, Щоденники принцеси 2, प्रिंसेस डायरीज़ २, プリティ・プリンセス2 ロイヤル・ウェディング, 麻雀變公主2：皇家有約, Щоденники принцеси 2: Як стати королевою, Neveletlen hercegnő 2., The Princess Diaries 2 - Royal Engagement, The Princess Diaries 2: A Royal Engagement, יומני הנסיכה 2

Film rating

6.3
Rate 11 votes
5.9 IMDb
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Best Comedies 
Updated 4 July 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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