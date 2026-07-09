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Poster of Manhunter
7.2
Manhunter - Trailer
Kinoafisha Films Manhunter
7.2

Manhunter

, 1986
Manhunter
USA / Crime, Detective, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Manhunter
7.2
Manhunter - Trailer
Manhunter  Trailer

Synopsis

FBI Agent Will Graham, who retired after catching Hannibal Lecter, returns to duty to engage in a risky cat-and-mouse game with Lecter to capture a new killer.

Cast

William Petersen
Will Graham
Tom Noonan
Tom Noonan
Francis Dollarhyde
Dennis Farina
Dennis Farina
Jack Crawford
Brian Cox
Brian Cox
Dr. Lecktor
Kim Greist
Molly Graham
Joan Allen
Joan Allen
Reba
Stephen Lang
Stephen Lang
Freddy Lounds
Benjamin Hendrickson
Dr. Chilton
Chris Elliott
Chris Elliott
Michael Talbott
Geehan
Dan Butler
Paul Perri
Director Michael Mann
Writer Michael Mann, Thomas Harris
Composer Michel Rubini, The Reds
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 1986
Online premiere 5 December 2009
World premiere 15 August 1986
Release date
6 August 1987 Australia M
15 August 1986 Canada
21 April 1987 France TP
29 January 1987 Germany 16
24 February 1989 Great Britain 18
2 July 2026 Greece
4 May 1989 Hungary 18
18 March 1987 Italy
22 June 1989 Netherlands 12
3 November 1989 Portugal M/16
10 May 1988 Spain 12
4 January 1988 Turkey
15 August 1986 USA
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $8,624,009
Production De Laurentiis Entertainment Group (DEG), Red Dragon Productions S.A.
Also known as
Manhunter, Blutmond, Cazador de hombres, El sabueso, Охотник на людей, 1987大懸案, Az embervadász, Caçada ao Amanhecer, Caçador de Assassinos, Cacería humana, Cervený drak, Czerwony smok, Dragão Vermelho, Hunter, İnsan Avcısı, İnsan ovçusu, Keiji Gurahamu Kôri tsuita Yokubô, Le Sixième Sens, Lovac na ljude, Lovec lidí, Lovec ľudí, Łowca, Manhunter - Caçador de Assassinos, Manhunter - Frammenti di un omicidio, Manhunter - Roter Drache, Manhunter: The Pursuit of Hannibal Lecter, O anthropokynigos, Odam ovchisi, Psykopaatin jäljillä, Psykopaten, Red Dragon, Red Dragon: The Curse of Hannibal Lecter, Red Dragon: The Pursuit of Hannibal Lecter, Red Dragon/Rekutâ Hakase no Chinmoku, Röda draken, Roter Drache, Sabueso, Tuzak, Žmoniu medžiotojas, Ο ανθρωποκυνηγός, Адам аулаушы, Ловац на људе, Мисливець на людей, Преследвачът, मैनहंटर, 一九八七大懸案, 刑事グラハム　凍りついた欲望, Blutmond - Roter Drache, Ловец на хора

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.2 IMDb

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Manhunter Trailer
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