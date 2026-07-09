ProductionDe Laurentiis Entertainment Group (DEG), Red Dragon Productions S.A.
Also known as
Manhunter, Blutmond, Cazador de hombres, El sabueso, Охотник на людей, 1987大懸案, Az embervadász, Caçada ao Amanhecer, Caçador de Assassinos, Cacería humana, Cervený drak, Czerwony smok, Dragão Vermelho, Hunter, İnsan Avcısı, İnsan ovçusu, Keiji Gurahamu Kôri tsuita Yokubô, Le Sixième Sens, Lovac na ljude, Lovec lidí, Lovec ľudí, Łowca, Manhunter - Caçador de Assassinos, Manhunter - Frammenti di un omicidio, Manhunter - Roter Drache, Manhunter: The Pursuit of Hannibal Lecter, O anthropokynigos, Odam ovchisi, Psykopaatin jäljillä, Psykopaten, Red Dragon, Red Dragon: The Curse of Hannibal Lecter, Red Dragon: The Pursuit of Hannibal Lecter, Red Dragon/Rekutâ Hakase no Chinmoku, Röda draken, Roter Drache, Sabueso, Tuzak, Žmoniu medžiotojas, Ο ανθρωποκυνηγός, Адам аулаушы, Ловац на људе, Мисливець на людей, Преследвачът, मैनहंटर, 一九八七大懸案, 刑事グラハム 凍りついた欲望, Blutmond - Roter Drache, Ловец на хора