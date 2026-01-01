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Poster of October Days
4.4
Kinoafisha Films October Days
4.4

October Days

, 1958
V dni oktyabrya
USSR / Biography, Drama / 18+
Poster of October Days
4.4

Synopsis

Historical drama depicting the events leading up to the 1917 October Revolution produced to celebrate the 40th anniversary.

Cast

Vladimir Chestnokov
Lenin
Adolf Shestakov
Dzerzhinsiky
Andro Kobaladze
Stalin
Sergei Karnovich-Valua
Nikolai Stepanov
Vladimir Taskin
Konstantin Adashevsky
Mark Nikelberg
Aleksei Savostyanov
Leonid Lyubashevsky
Sverdlov
David Volosov
Uritskiy
Nina Mamayeva
Margarita Fofanova
Director Sergey Vasilev
Writer Sergey Vasilev, Nikolai Otten
Composer Boris Chaikovsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1958
World premiere 1 January 1958
Release date
6 November 1959 Czechoslovakia
1 January 1958 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
V dni oktyabrya, In den Tagen des Oktober, În zilele lui octombrie, Lokakuun päiviä, Meres epanastaseos, October Days, Október napjai, W dni października, В дни октября, 在十月的日子里, W dni pazdziernika

Film rating

4.4
Rate 10 votes
4.4 IMDb
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