Cast
Adolf Shestakov
Dzerzhinsiky
Leonid Lyubashevsky
Sverdlov
Cast and Crew
Composer
Boris Chaikovsky
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
1958
World premiere
1 January 1958
Release date
|6 November 1959
|Czechoslovakia
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|1 January 1958
|USSR
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Production
Lenfilm Studio
Also known as
V dni oktyabrya, In den Tagen des Oktober, În zilele lui octombrie, Lokakuun päiviä, Meres epanastaseos, October Days, Október napjai, W dni października, В дни октября, 在十月的日子里, W dni pazdziernika