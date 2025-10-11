Cast
Algirdas Dainavicius
Ikasala
Aleksas Kazanavicius
Sigis' Father
Egle Mikulionyte
Mykolas' wife
Audronis Rukas
Truck driver
Jurate Martinaityte
Virginija
Kamile Lebedyte
Sigis' Wife
Cast and Crew
Director
Karolis Kaupinis
Writer
Karolis Kaupinis
Composer
Matiss Cudars, Arnas Mikalkenas
Film details
Country
Lithuania / Latvia / Czechia
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2025
Online premiere
24 April 2026
World premiere
11 October 2025
Release date
|16 January 2026
|Latvia
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|12+
|30 January 2026
|Lithuania
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|N-13
Worldwide Gross
$245,918
Production
Background Films, Tasse Film, Background Films
Also known as
Hunger Strike Breakfast, Badautojų namelis, Hladovka, Janvāra gaisma, Näljastreik hommikusöögiks, Śniadanie dla głodujących, 餓奪廣電局, 饿夺广电局, Badastreiks brokastīs