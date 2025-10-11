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Poster of Hunger Strike Breakfast
6.8
Hunger Strike Breakfast - Teaser
Kinoafisha Films Hunger Strike Breakfast
6.8

Hunger Strike Breakfast

, 2025
Hunger Strike Breakfast
Lithuania, Latvia, Czechia / Drama / 18+
Trailers
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Poster of Hunger Strike Breakfast
6.8
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Hunger Strike Breakfast - Teaser
Hunger Strike Breakfast  Teaser

Synopsis

A desperate hunger strike meant to capture global media attention slowly unravels into a hilariously bleak showdown between ambition, reality, and an empty stomach.

Cast

Ineta Stasiulyte
Daiva
Arvydas Dapsys
Mykolas
Algirdas Dainavicius
Ikasala
Albinas Keleris
Simuntis
Jelena Kirejeva
Sveta
Aleksas Kazanavicius
Sigis' Father
Egle Mikulionyte
Mykolas' wife
Vera Stasenia
Raisa
Paulius Pinigis
Sigis
Audronis Rukas
Truck driver
Jurate Martinaityte
Virginija
Kamile Lebedyte
Sigis' Wife
Director Karolis Kaupinis
Writer Karolis Kaupinis
Composer Matiss Cudars, Arnas Mikalkenas
Cast and Crew

Film details

Country Lithuania / Latvia / Czechia
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2025
Online premiere 24 April 2026
World premiere 11 October 2025
Release date
16 January 2026 Latvia 12+
30 January 2026 Lithuania N-13
Worldwide Gross $245,918
Production Background Films, Tasse Film, Background Films
Also known as
Hunger Strike Breakfast, Badautojų namelis, Hladovka, Janvāra gaisma, Näljastreik hommikusöögiks, Śniadanie dla głodujących, 餓奪廣電局, 饿夺广电局, Badastreiks brokastīs

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Films of 2025 
Updated 14 April 2026

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Hunger Strike Breakfast - Teaser
Hunger Strike Breakfast Teaser
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