В ролях
Альгирдас Дайнавичюсv
Ikasala
Альбинас Келярис
Simuntis
Алексас Казанавичус
Sigis' Father
Эгле Микулионите
Mykolas' wife
Audronis Rukas
Truck driver
Jurate Martinaityte
Virginija
Kamile Lebedyte
Sigis' Wife
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Каролис Каупинис
Сценарист
Каролис Каупинис
Композитор
Matiss Cudars, Arnas Mikalkenas
Детали фильма
Страна
Литва / Латвия / Чехия
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
24 апреля 2026
Премьера в мире
11 октября 2025
Дата выхода
|16 января 2026
|Латвия
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|12+
|30 января 2026
|Литва
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|N-13
Сборы в мире
$245 918
Производство
Background Films, Tasse Film, Background Films
Другие названия
Hunger Strike Breakfast, Badautojų namelis, Hladovka, Janvāra gaisma, Näljastreik hommikusöögiks, Śniadanie dla głodujących, 餓奪廣電局, 饿夺广电局, Badastreiks brokastīs