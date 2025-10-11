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Постер фильма Завтрак в рамках голодовки
6.8
Завтрак в рамках голодовки - Тизер
Киноафиша Фильмы Завтрак в рамках голодовки
6.8

Завтрак в рамках голодовки

, 2025
Hunger Strike Breakfast
Литва, Латвия, Чехия / драма / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Завтрак в рамках голодовки
6.8
Пойду 0
Не пойду 0
Завтрак в рамках голодовки - Тизер
Завтрак в рамках голодовки  Тизер

О фильме

Отчаянная голодовка, призванная привлечь внимание мировых СМИ, постепенно перерастает в уморительно мрачное противостояние между амбициями, реальностью и пустым желудком.

В ролях

Ineta Stasiulyte
Daiva
Арвидас Дапсис
Mykolas
Альгирдас Дайнавичюсv
Ikasala
Альбинас Келярис
Simuntis
Jelena Kirejeva
Sveta
Алексас Казанавичус
Sigis' Father
Эгле Микулионите
Mykolas' wife
Vera Stasenia
Raisa
Paulius Pinigis
Sigis
Audronis Rukas
Truck driver
Jurate Martinaityte
Virginija
Kamile Lebedyte
Sigis' Wife
Режиссер Каролис Каупинис
Сценарист Каролис Каупинис
Композитор Matiss Cudars, Arnas Mikalkenas
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Литва / Латвия / Чехия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 24 апреля 2026
Премьера в мире 11 октября 2025
Дата выхода
16 января 2026 Латвия 12+
30 января 2026 Литва N-13
Сборы в мире $245 918
Производство Background Films, Tasse Film, Background Films
Другие названия
Hunger Strike Breakfast, Badautojų namelis, Hladovka, Janvāra gaisma, Näljastreik hommikusöögiks, Śniadanie dla głodujących, 餓奪廣電局, 饿夺广电局, Badastreiks brokastīs

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 14 апреля 2026

Трейлеры фильма

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Завтрак в рамках голодовки - Тизер
Завтрак в рамках голодовки Тизер
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Отзывы о фильме

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