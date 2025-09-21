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Poster of Dolly
5.3
Kinoafisha Films Dolly
5.3

Dolly

, 2025
Dolly
USA / Horror / 18+
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Poster of Dolly
5.3
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Synopsis

Young Macy is abducted by a deranged, monstrous figure who wants to raise her as its child.

Cast

Fabianne Therese
Fabianne Therese
Macy
Russ Tiller
Billy
Michalina Scorzelli
Aunt Sadie
Kate Cobb
Rachel
Ethan Suplee
Ethan Suplee
Tobe
Seann William Scott
Seann William Scott
Chase
Max the Impaler
Dolly
Eve Blackhurst
Evy
Director Rod Blackhurst
Writer Rod Blackhurst, Brandon Weavil
Composer Nick Bohun
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 2025
World premiere 21 September 2025
Release date
28 May 2026 Argentina +16
7 May 2026 Bahrain
7 May 2026 Brazil 18
28 May 2026 Chile 18
14 May 2026 Colombia
1 April 2026 France 16
11 June 2026 Germany 18
6 March 2026 Great Britain 18
30 April 2026 Greece
21 May 2026 Guatemala
6 March 2026 Ireland 18
28 May 2026 Mexico C
21 May 2026 Panama
21 May 2026 Peru
7 May 2026 Qatar
7 May 2026 UAE 18TC
6 March 2026 USA R
Budget $600,000
Worldwide Gross $1,081,807
Production Gentile Entertainment Group, Mama Bear Productions, Mama Bear Studios
Also known as
Dolly, Dolly Juega Conmigo, Dolly: A Boneca Maldita, Nukuke, Игрушка

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5 IMDb
Place in the rating
Best Films of 2025 
Updated 3 March 2026
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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