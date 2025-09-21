Cast
Michalina Scorzelli
Aunt Sadie
Cast and Crew
Director
Rod Blackhurst
Writer
Rod Blackhurst, Brandon Weavil
Composer
Nick Bohun
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 22 minutes
Production year
2025
World premiere
21 September 2025
Release date
|28 May 2026
|Argentina
|
|+16
|7 May 2026
|Bahrain
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|7 May 2026
|Brazil
|
|18
|28 May 2026
|Chile
|
|18
|14 May 2026
|Colombia
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|1 April 2026
|France
|
|16
|11 June 2026
|Germany
|
|18
|6 March 2026
|Great Britain
|
|18
|30 April 2026
|Greece
|
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|21 May 2026
|Guatemala
|
|
|6 March 2026
|Ireland
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|18
|28 May 2026
|Mexico
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|C
|21 May 2026
|Panama
|
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|21 May 2026
|Peru
|
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|7 May 2026
|Qatar
|
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|7 May 2026
|UAE
|
|18TC
|6 March 2026
|USA
|
|R
Budget
$600,000
Worldwide Gross
$1,081,807
Production
Gentile Entertainment Group, Mama Bear Productions, Mama Bear Studios
Also known as
Dolly, Dolly Juega Conmigo, Dolly: A Boneca Maldita, Nukuke, Игрушка