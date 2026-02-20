Cast
Siddhant Chaturvedi
Shashank
Joy Sengupta
Adarsh Shrivastav
Ayesha Raza
Kusum Shrivastav
Inesh Kotian
Bittu Shrivastav
Sandeepa Dhar
Naina Shrivastav
Deepraj Rana
Deepak Sharma
Mona Ambegaonkar
Sudha Sharma
Achint Kaur
Mandira ('Mandy') D'cunha
Director
Ravi Udyawar
Writer
Abhiruchi Chand
Composer
Jackie Vanjari, White Noise Collectives, Shreyas Puranik, Anurag Saikia Cast and Crew
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 18 minutes
Production year
2026
Online premiere
17 April 2026
World premiere
20 February 2026
Release date
20 February 2026
Germany
18
20 February 2026
India
U/A 13+
20 February 2026
Indonesia
20 February 2026
South Africa
20 February 2026
UAE
18TC
Worldwide Gross
$72,698
Production
Zee Studios, Bhansali Productions, Ravi Udyawar Films
Also known as
Do Deewane Seher Mein, Nosotros, lejos del ruido
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