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Poster of Do Deewane Seher Mein
8.0
Kinoafisha Films Do Deewane Seher Mein
8.0

Do Deewane Seher Mein

, 2026
Do Deewane Seher Mein
India / Drama, Romantic
Going 0
Not going 0
Poster of Do Deewane Seher Mein
8.0
Going 0
Not going 0

Synopsis

Two socially awkward millennials in Mumbai find love while struggling with self-acceptance. As they battle insecurities and societal pressure, their journey takes them from city chaos to mountain serenity.

Cast

Siddhant Chaturvedi
Shashank
Mrunal Thakur
Mrunal Thakur
Rohini
Ila Arun
Ila Rastogi
Joy Sengupta
Adarsh Shrivastav
Ayesha Raza
Kusum Shrivastav
Inesh Kotian
Bittu Shrivastav
Sandeepa Dhar
Naina Shrivastav
Deepraj Rana
Deepak Sharma
Mona Ambegaonkar
Sudha Sharma
Achint Kaur
Mandira ('Mandy') D'cunha
Naveen Kaushik
Naveen Kaushik
Viraj Ghelani
Director Ravi Udyawar
Writer Abhiruchi Chand
Composer Jackie Vanjari, White Noise Collectives, Shreyas Puranik, Anurag Saikia
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 18 minutes
Production year 2026
Online premiere 17 April 2026
World premiere 20 February 2026
Release date
20 February 2026 Germany 18
20 February 2026 India U/A 13+
20 February 2026 Indonesia
20 February 2026 South Africa
20 February 2026 UAE 18TC
Worldwide Gross $72,698
Production Zee Studios, Bhansali Productions, Ravi Udyawar Films
Also known as
Do Deewane Seher Mein, Nosotros, lejos del ruido

Film rating

8.0
Rate 13 votes
6.1 IMDb
Updated 17 February 2026
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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