Cast
Aitana Sánchez-Gijón
Mónica
Samuel López
Cool agency client
Gloria Muñoz
Madre de Elsa
Composer
Alberto Iglesias Cast and Crew
Film details
Country
Spain
Runtime
1 hour 51 minutes
Production year
2026
Online premiere
10 July 2026
World premiere
19 March 2026
Release date
20 March 2026
Andorra
28 May 2026
Argentina
28 May 2026
Brazil
16
29 May 2026
Bulgaria
C+
28 May 2026
Chile
14
28 May 2026
Colombia
30 July 2026
Croatia
o.A.
20 May 2026
France
TP
30 July 2026
Germany
28 August 2026
Great Britain
4 June 2026
Greece
28 August 2026
Ireland
15A
21 May 2026
Italy
28 May 2026
Mexico
B-15
28 May 2026
Montenegro
o.A.
28 May 2026
Panama
28 May 2026
Peru
28 August 2026
Poland
20 November 2026
Romania
28 May 2026
Serbia
o.A.
20 March 2026
Spain
12
18 September 2026
Sweden
21 May 2026
Switzerland
12
Worldwide Gross
$5,694,372
Production
El Deseo, Film Factory Entertainment, Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Also known as
Amarga Navidad, Bitter Christmas, Bitteres Fest, Autofiction, Autofiktion, Gorzkie święta, Keserű karácsony, Natal Amargo, Πικρές γιορτές, Горчлив Божиќ, Горькое Рождество
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