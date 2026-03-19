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Poster of Bitter Christmas
6.8
Bitter Christmas - Teaser
Kinoafisha Films Bitter Christmas
6.8

Bitter Christmas

, 2026
Amarga Navidad
Spain / Drama
Trailers
Going 4
Not going 0
Poster of Bitter Christmas
6.8
Going 4
Not going 0
Bitter Christmas - Teaser
Bitter Christmas  Teaser

Synopsis

After her mother dies in December, advertising director Elsa immerses herself in work to cope. When a panic attack forces her to take a break, she decides to travel to Lanzarote with her friend Patricia while her partner Bonifacio stays in Madrid.

Cast

Aitana Sánchez-Gijón
Aitana Sánchez-Gijón
Mónica
Milena Smit
Milena Smit
Natalia
Carmen Machi
Carmen Machi
Doctora García
Rossy de Palma
Rossy de Palma
Gabriela
Bárbara Lennie
Bárbara Lennie
Elsa
Leonardo Sbaraglia
Leonardo Sbaraglia
Raúl Durán
Vicky Luengo
Patricia
Quim Gutiérrez
Quim Gutiérrez
Santi
Samuel López
Cool agency client
Patrick Criado
Bonifacio
Antonio Araque
Gloria Muñoz
Madre de Elsa
Director Pedro Almodóvar
Writer Pedro Almodóvar
Composer Alberto Iglesias
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2026
Online premiere 10 July 2026
World premiere 19 March 2026
Release date
20 March 2026 Andorra
28 May 2026 Argentina
28 May 2026 Brazil 16
29 May 2026 Bulgaria C+
28 May 2026 Chile 14
28 May 2026 Colombia
30 July 2026 Croatia o.A.
20 May 2026 France TP
30 July 2026 Germany
28 August 2026 Great Britain
4 June 2026 Greece
28 August 2026 Ireland 15A
21 May 2026 Italy
28 May 2026 Mexico B-15
28 May 2026 Montenegro o.A.
28 May 2026 Panama
28 May 2026 Peru
28 August 2026 Poland
20 November 2026 Romania
28 May 2026 Serbia o.A.
20 March 2026 Spain 12
18 September 2026 Sweden
21 May 2026 Switzerland 12
Worldwide Gross $5,694,372
Production El Deseo, Film Factory Entertainment, Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Also known as
Amarga Navidad, Bitter Christmas, Bitteres Fest, Autofiction, Autofiktion, Gorzkie święta, Keserű karácsony, Natal Amargo, Πικρές γιορτές, Горчлив Божиќ, Горькое Рождество

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.4 IMDb

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