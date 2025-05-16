Tickets from 450 ₽
Jane Austen Wrecked My Life
Jane Austen a gâché ma vie
Country
France
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2024
World premiere
16 May 2025
Release date
|29 May 2025
|Russia
| ПРОвзгляд
|
|16 May 2025
|Latvia
|
|N16
|4 July 2025
|Lithuania
|
|
Worldwide Gross
$3,749,514
Production
Les Films du Veyrier, Sciapode, Canal+
Also known as
Jane Austen a gâché ma vie, Jane Austen Wrecked My Life, Jane Austen arruinó mi vida, Jane Austen und das Chaos in meinem Leben, Jane Austen förstörde mitt liv, Jane Austen ha stravolto la mia vita, Jane Austen Hayatımı Mahvetti, Jane Austen ødela kjærlighetslivet mitt, Jane Austen ødelagde mit liv, Jane Austen rikkus mu elu, Jane Austen tette tönkre az életemet, Jane Austen Tramou A Minha Vida, Oman elämänsä Jane Austen, Η Τζέιν Όστεν με κατέστρεψε, Джейн Остин испортила мне жизнь, 珍奧斯汀誤了我一生