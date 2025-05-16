Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Tickets
Poster of Jane Austen Wrecked My Life
Poster of Jane Austen Wrecked My Life
Рейтинги
6.0 IMDb Rating: 6.3
Rate
2 posters
Tickets from 450 ₽
Going 10
Not going 2
Kinoafisha Films Jane Austen Wrecked My Life

Jane Austen Wrecked My Life

Jane Austen a gâché ma vie
Tickets from 450 ₽
Going 10
Not going 2

Synopsis

An aspiring author looking to get more out of life takes up a writing residency and finds herself in the sort of romantic entanglements that could come from the pages of a Jane Austen novel.
Jane Austen Wrecked My Life - trailer in russian
Jane Austen Wrecked My Life  trailer in russian
Country France
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2024
World premiere 16 May 2025
Release date
29 May 2025 Russia ПРОвзгляд
16 May 2025 Latvia N16
4 July 2025 Lithuania
Worldwide Gross $3,749,514
Production Les Films du Veyrier, Sciapode, Canal+
Also known as
Jane Austen a gâché ma vie, Jane Austen Wrecked My Life, Jane Austen arruinó mi vida, Jane Austen und das Chaos in meinem Leben, Jane Austen förstörde mitt liv, Jane Austen ha stravolto la mia vita, Jane Austen Hayatımı Mahvetti, Jane Austen ødela kjærlighetslivet mitt, Jane Austen ødelagde mit liv, Jane Austen rikkus mu elu, Jane Austen tette tönkre az életemet, Jane Austen Tramou A Minha Vida, Oman elämänsä Jane Austen, Η Τζέιν Όστεν με κατέστρεψε, Джейн Остин испортила мне жизнь, 珍奧斯汀誤了我一生
Director
Laura Piani
Cast
Camille Rutherford
Camille Rutherford
Pablo Pauly
Pablo Pauly
Charlie Anson
Charlie Anson
Annabelle Lengronne
Annabelle Lengronne
Liz Crowther
Liz Crowther
Cast and Crew

Film rating

6.0
Rate 16 votes
6.3 IMDb
Write review
How to book tickets How to book tickets with a bank card How to get to the cinema with an electronic ticket What to do if... Got any questions left?
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Showtimes Showtimes and Tickets
Domzhur (Tsentralnyy Dom zhurnalistov)
19:15 from 450 ₽
All showtimes and tickets
Film Reviews
rumbaqwerr 22 July 2025, 22:36
Как жаль, что современные картины не дотягивают очень много, что бы поселить в сердцах зрителей тот романтизм, кроткость и веру в принца. А он есть в… Read more…
elienow 3 June 2025, 18:19
Жуткая скукотища
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Jane Austen Wrecked My Life - trailer in russian
Jane Austen Wrecked My Life Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills

«Jane Austen Wrecked My Life» now playing

Sun 28
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Jane Austen Wrecked My Life? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Domzhur (Tsentralnyy Dom zhurnalistov)
Arbatskaya
2D, SUB
19:15 from 450 ₽
All showtimes and tickets
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more