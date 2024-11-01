Film Reviews
No reviewsWrite review
|9 October 2025
|Australia
|MA 15+
|1 January 2026
|Bosnia and Herzegovina
|2 January 2026
|Canada
|PG
|1 January 2026
|Croatia
|o.A.
|12 March 2026
|Denmark
|1 January 2026
|Greece
|2 January 2026
|Indonesia
|17+
|1 January 2026
|Israel
|2 January 2026
|Malaysia
|5 February 2026
|New Zealand
|R16
|13 February 2026
|Norway
|21 January 2026
|Philippines
|R-13
|22 January 2026
|Puerto Rico
|R
|26 February 2026
|Singapore
|5 February 2026
|Thailand
|12 February 2026
|Ukraine