Poster of We Bury the Dead
6.3 IMDb Rating: 6
We Bury the Dead

We Bury the Dead

We Bury the Dead 18+
Synopsis

When her husband goes missing in the aftermath of a catastrophic military experiment, Ava joins a "body retrieval unit" in the hopes of finding him alive. But her search takes a chilling turn when the corpses she's burying start showing signs of life.
We Bury the Dead  trailer
Country Australia / USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2024
Online premiere 2 January 2026
World premiere 1 November 2024
Release date
9 October 2025 Australia MA 15+
1 January 2026 Bosnia and Herzegovina
2 January 2026 Canada PG
1 January 2026 Croatia o.A.
12 March 2026 Denmark
1 January 2026 Greece
2 January 2026 Indonesia 17+
1 January 2026 Israel
2 January 2026 Malaysia
5 February 2026 New Zealand R16
13 February 2026 Norway
21 January 2026 Philippines R-13
22 January 2026 Puerto Rico R
26 February 2026 Singapore
5 February 2026 Thailand
12 February 2026 Ukraine
Worldwide Gross $3,745,233
Production The Penguin Empire, Campfire Studios, Giant Leap Media
Also known as
We Bury the Dead, Mitokh Ha'Adama, Noi îngropăm pe cei morți, Oni koje smo pokopali, В поисках живых
Director
Zak Hilditch
Cast
Daisy Ridley
Daisy Ridley
Brenton Thwaites
Brenton Thwaites
Mark Coles Smith
Mark Coles Smith
Matt Whelan
Matt Whelan
Kym Jackson
6.3
We Bury the Dead Trailer
Stills
