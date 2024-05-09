Film Reviews Гульнара Исмагамбетова 22 May 2024, 16:21 Рекомендую к просмотру, особенно, у кого дети подростки, сходите вместе с ними! Может в самом начале фильма главный герой немного переигрывает, но… Read more… Асемгуль Арыстанова 19 May 2024, 20:14 Очень интересный фильм Хорошо показывают уважение к родителям и их принятому решению Гештальт закрыт парень вырос
Может в самом начале фильма главный герой немного переигрывает, но… Read more…
Хорошо показывают уважение к родителям и их принятому решению
Гештальт закрыт парень вырос