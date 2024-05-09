Menu
Russian
Salem, papa
Salem, papa

Salem, papa

Salem, papa 18+
Country Kazakhstan
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2024
World premiere 9 May 2024
Release date
9 May 2024 Kazakhstan 18+
Also known as
Sälem Papa, Сәлем Папа, Olá Papai, Привіт, Тату, こんにちはパパ
Director
Damir Tastembekov
Cast
Yerkebulan Daiyrov
Irina Azhmukhamedova
Zhasulan Kopbergen
Daniyar Tazhenov
Asel Akbarova
Cast and Crew

0.0
Гульнара Исмагамбетова 22 May 2024, 16:21
Рекомендую к просмотру, особенно, у кого дети подростки, сходите вместе с ними!
Может в самом начале фильма главный герой немного переигрывает, но… Read more…
Асемгуль Арыстанова 19 May 2024, 20:14
Очень интересный фильм
Хорошо показывают уважение к родителям и их принятому решению
Гештальт закрыт парень вырос
