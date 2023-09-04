Menu
Poster of Hesitation Wound
1 poster
Kinoafisha Films Hesitation Wound

Hesitation Wound

Tereddüt Çizgisi 18+
Synopsis

A criminal lawyer Canan, divides her time in the courthouse and mother's hospital bed at night. She has to make a moral choice that will affect lives of her mother, judge and murder suspect client.
Country France / Romania / Spain / Turkey
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2023
Online premiere 18 October 2024
World premiere 4 September 2023
Release date
31 October 2024 Greece
3 May 2024 Turkey 10+
Worldwide Gross $53,957
Production Arizona Productions, Fol Film, Karma Films
Also known as
Tereddüt Çizgisi, Hesitation Wound, Kõhkluse kustumatud haavad, Rana oklevanja, Rana zwątpienia, Γραμμή δισταγμού, Неумелая рана, 踌躇伤, 躊躇傷
Director
Selman Nacar
Cast
Tülin Özen
Tülin Özen
Erdem Senocak
Erdem Senocak
Mucahit Kocak
Erol Babaoğlu
Erol Babaoğlu
Vedat Erincin
Cast and Crew

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
