Hesitation Wound
Tereddüt Çizgisi
18+
Country
France / Romania / Spain / Turkey
Runtime
1 hour 24 minutes
Production year
2023
Online premiere
18 October 2024
World premiere
4 September 2023
Release date
|31 October 2024
|Greece
|
|
|3 May 2024
|Turkey
|
|10+
Worldwide Gross
$53,957
Production
Arizona Productions, Fol Film, Karma Films
Also known as
Tereddüt Çizgisi, Hesitation Wound, Kõhkluse kustumatud haavad, Rana oklevanja, Rana zwątpienia, Γραμμή δισταγμού, Неумелая рана, 踌躇伤, 躊躇傷