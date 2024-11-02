Menu
Kinoafisha Films The Best Christmas Pageant Ever

The Best Christmas Pageant Ever

The Best Christmas Pageant Ever 18+
Country Canada
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2024
Online premiere 10 December 2024
World premiere 2 November 2024
Release date
7 November 2024 Australia G
10 December 2024 Denmark
7 November 2024 Puerto Rico
8 November 2024 USA PG
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $40,262,167
Production Lionsgate, Media Capital Technologies, Kingdom Story Company
Also known as
The Best Christmas Pageant Ever, La peor obra de Navidad, A legeslegszebb betlehemes, Best Christmas Pageant Ever, Geriausias Kalėdinis vaidinimas, Hilfe, die Herdmanns kommen, Jasełka wszech czasów, La più mirabolante recita di Natale, Läbi aegade parim jõulunäidend, Le meilleur concours de Noël de tous les temps, Les Pires Enfants de l'Histoire du Monde, O Melhor Espetáculo De Natal De Todos Os Tempos, Příšerná besídka, Şimdiye Kadarki En İyi Noel Gösterisi, Лучшее рождественское представление на свете, Найкраща різдвяна вистава, 最高のクリスマスページェント, 史上最棒的聖誕劇
Director
Dallas Jenkins
Cast
Judy Greer
Judy Greer
Lauren Graham
Lauren Graham
Vanessa Benavente
Pete Holmes
Lauren Cochrane
Lauren Cochrane
Cast and Crew

Film rating

7.1
Rate 14 votes
6.8 IMDb
