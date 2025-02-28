Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Tickets
Poster of The Roses
Poster of The Roses
Poster of The Roses
Poster of The Roses
Рейтинги
7.0 IMDb Rating: 7
Rate
4 posters
Tickets from 750 ₽
Going 5
Not going 2
Kinoafisha Films The Roses

The Roses

The Roses
Tickets from 750 ₽
Going 5
Not going 2

Synopsis

Life seems easy for picture-perfect couple Ivy and Theo: successful careers, a loving marriage, great kids. But beneath the façade of their supposed ideal life, a storm is brewing – as Theo's career nosedives while Ivy's own ambitions take off, a tinderbox of fierce competition and hidden resentment ignites.

The Roses - trailer
The Roses  trailer
Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2025
World premiere 28 February 2025
Release date
4 September 2025 Russia
28 August 2025 Argentina +16
4 September 2025 Australia
4 September 2025 Belarus
27 August 2025 Belgium
29 August 2025 Brazil
29 August 2025 Bulgaria
28 February 2025 Canada
28 August 2025 Chile 14
28 August 2025 Colombia
28 August 2025 Croatia
28 August 2025 Czechia
28 August 2025 Dominican Republic
27 August 2025 France
28 August 2025 Georgia R
28 August 2025 Germany
1 September 2025 Great Britain
28 August 2025 Greece
28 August 2025 Guatemala
4 September 2025 Hong Kong
28 August 2025 Iceland Unrated
29 August 2025 India A
1 September 2025 Ireland
28 August 2025 Israel
27 August 2025 Italy
24 October 2025 Japan
28 August 2025 Kazakhstan 18+
28 August 2025 Kyrgyzstan
29 August 2025 Latvia (none)
29 August 2025 Lithuania N
28 August 2025 Mexico
28 August 2025 Moldova AP 12
28 August 2025 Montenegro o.A.
28 August 2025 Netherlands 12
28 August 2025 Peru
27 August 2025 Philippines
29 August 2025 Poland
28 August 2025 Puerto Rico R
29 August 2025 Romania
28 August 2025 Serbia o.A.
4 September 2025 Singapore
28 August 2025 Slovakia 15
29 August 2025 South Africa
17 September 2025 South Korea 15
5 September 2025 Spain
29 August 2025 Sweden 11
28 August 2025 Switzerland 12
11 September 2025 Thailand
29 August 2025 Turkey
28 August 2025 UAE 18TC
28 February 2025 USA
28 August 2025 Ukraine
28 August 2025 Uzbekistan
Worldwide Gross $41,539,212
Production Searchlight Pictures, TSG Entertainment, South of the River Pictures
Also known as
The Roses, Los Roses, Die Rosenschlacht, Супруги Роуз, Familia Rose, Güller, I Roses, La Guerre des Rose, Les Rose, Los Rose, Os Roses: Até que a Morte os Separe, Państwo Rose, Rat Roseovih, Rooside sõda, Rose Neged Rose, Roseovi, Rouzovi, Rouzų šeimos karas, Rózsák háborúja, The Roses: A Love Story, Um Casal (Im)perfeito, Ρόουζ εναντίον Ρόουζ, Роузи, 沒好婚姻, 玫瑰夫大戰玫瑰妻
Director
Jay Roach
Jay Roach
Cast
Olivia Colman
Olivia Colman
Benedict Cumberbatch
Benedict Cumberbatch
Allison Janney
Allison Janney
Andy Samberg
Andy Samberg
Sunita Mani
Sunita Mani
Cast and Crew

Film rating

7.0
Rate 12 votes
7 IMDb
Write review
How to book tickets How to book tickets with a bank card How to get to the cinema with an electronic ticket What to do if... Got any questions left?
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Showtimes Showtimes and Tickets
Atlantis Kino
22:25 from 750 ₽
Pyat zvezd na Smolenskoy
21:15 from 1150 ₽
All showtimes and tickets
Film Reviews
User 4 September 2025, 23:54
Настолько тривиально, что просто спасает игра актеров вроде бы талантливых значительно
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
The Roses - trailer
The Roses Trailer
The Roses - trailer in russian
The Roses Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills

«The Roses» now playing

Today 22 Tomorrow 23 Wed 24
Format
Group Screenings
How do I book tickets for The Roses? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Atlantis Kino g. Moskva, Varshavskoe shosse, 160, TRTs «Galereya Atlantis»
2D
22:25 from 750 ₽
Pyat zvezd na Smolenskoy
Smolenskaya
2D
21:15 from 1150 ₽
All showtimes and tickets
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Here
Here
2024, USA, Drama
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more