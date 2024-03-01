Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
2.8
Kinoafisha Films Son Sarki: Ahmet'in Türküsü
2.8

Son Sarki: Ahmet'in Türküsü

, 2024
Son Sarki: Ahmet'in Türküsü
Turkey / Drama / 18+
2.8

Cast

Metin Büktel
Agop
Ara Dinkjian
Müzisyen
Serdal Genç
Genç Ahmet
Elif Ilkim Katmerci
Zeynep Köse
Gülten
Burç Kümbetlioglu
Celil Nalcakan
Ahmet
Ezgi Senler
Melis
Hakan Yufkacigil
Director Kudret Sabanci
Writer Engin Elgün, Savas Korkmaz
Composer Gokce Kuran
Cast and Crew

Film details

Country Turkey
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2024
World premiere 1 March 2024
Release date
7 March 2024 Azerbaijan 12+
7 March 2024 Germany
9 March 2024 Great Britain 12A
1 March 2024 Turkey 13A
1 March 2024 USA
Worldwide Gross $117,389
Production Erbay Medya
Also known as
Son Sarki: Ahmet'in Türküsü, Son Sarki - Ahmet'in Türküsü, Son Sarki - Ahmetin Türküsü, Son Şarkı: Ahmet'in Türküsü

Film rating

2.8
Rate 12 votes
1.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more