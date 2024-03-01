Cast
Cast and Crew
Director
Kudret Sabanci
Writer
Engin Elgün, Savas Korkmaz
Composer
Gokce Kuran
Film details
Country
Turkey
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
2024
World premiere
1 March 2024
Release date
|7 March 2024
|Azerbaijan
|
|12+
|7 March 2024
|Germany
|
|
|9 March 2024
|Great Britain
|
|12A
|1 March 2024
|Turkey
|
|13A
|1 March 2024
|USA
|
|
Worldwide Gross
$117,389
Production
Erbay Medya
Also known as
Son Sarki: Ahmet'in Türküsü, Son Sarki - Ahmet'in Türküsü, Son Sarki - Ahmetin Türküsü, Son Şarkı: Ahmet'in Türküsü