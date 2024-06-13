Menu
Poster of Buffalo Kids
7.6 IMDb Rating: 6.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Buffalo Kids

Buffalo Kids

Buffalo Kids 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Set in 1886 America, two young Irish siblings Mary (9-year-old) and Tom (12-year-old) arrive on an ocean liner to the hustle and bustle of New York City. They made the long trip to meet their Uncle Niall and secure their inheritance. But when Uncle Niall, who resides in California, fails to meet them, they decide to try to find him. Nearly penniless, they stow away on the Transcontinental Railway, meeting danger at every turn, until they join forces with a young, handicapped boy and his Governess, Eleanor, in the hopes of making it to California.
Country Spain
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2024
Online premiere 11 October 2024
World premiere 13 June 2024
Release date
22 August 2024 Russia Централ Партнершип
22 August 2024 Azerbaijan 6+
22 August 2024 Belarus
14 March 2025 Bulgaria
15 May 2025 Croatia
3 October 2024 Czechia
2 July 2025 France
11 October 2024 Great Britain PG
3 October 2024 Greece
10 April 2025 Israel
31 October 2024 Italy
22 August 2024 Kazakhstan 6+
22 August 2024 Kyrgyzstan
26 September 2024 Montenegro o.A.
9 April 2025 Netherlands 6
31 January 2025 Poland
16 January 2025 Qatar
9 May 2025 Romania
26 September 2024 Serbia o.A.
8 May 2025 Slovakia 7
14 March 2025 South Africa
14 August 2024 Spain Ai
16 January 2025 UAE 18TC
11 October 2024 USA
22 August 2024 Uzbekistan 6+
12 September 2025 Viet Nam
Worldwide Gross $9,452,370
Production Warner Bros. Pictures, Little Big Boy, 4 Cats Pictures
Also known as
Buffalo Kids, Bộ Ba Sửu Nhi Đại Náo Mỏ Vàng, Buffalo Kids: Uma Aventura na América, Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka, Khavoorat Ha'Ma'arav Ha'Paroo'ah, Klinci kaubojci, Kovboy Çocuklar, Otroci divjega zahoda, Μικροί ήρωες σε δράση, Как приручить бизона, Як приборкати бізона, 小勇士大冒險
Director
Juan Jesús García Galocha
Cast
Gemma Arterton
Sean Bean
Stephen Graham
Alisha Weir
Grace Reilly
Cast and Crew
Cartoon rating

7.6
Rate 26 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  841
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

Милана Файн 4 September 2024, 21:13
Все понравилось . И смешной и трогательный . И что не мало важно и редко на реальных событиях . Тронуло за душу . Рекомендую ))

Interesting facts

Main character "Nick" is inspired by the director's son Nico, who suffered from the same condition. The film is dedicated to him; he died in 2021.

Stills
