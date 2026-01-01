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Macarena García
Macarena García
Kinoafisha
Persons
Macarena García
Macarena García
Macarena García
Date of Birth
26 April 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actress
Place of Birth
Madrid, Kingdom of Spain
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
8.1
El Ministerio del Tiempo
(2015)
7.4
Snow White
(2012)
7.4
Las de la última fila
(2022)
Filmography
7.4
Una casa en flames
Una casa en flames
Comedy, Thriller, Romantic
2024, Spain
Watch trailer
7.4
Las de la última fila
Drama, Comedy,
2022, Spain
6.7
La Rebelión
Drama, Crime
2022, Mexico
6.1
Control Z
Drama
2020, Mexico
6.5
Advantages of Travelling by Train
Ventajas de viajar en tren
Comedy, Crime
2019, Spain
Watch trailer
5.4
Despite Everything
A pesar de todo
Comedy
2019, Spain
7.3
A Different View
Drama
2018, Spain
8.1
El Ministerio del Tiempo
Adventure, Sci-Fi
2015, Spain
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