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Macarena García
Macarena García Macarena García
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Macarena García

Macarena García

Date of Birth
26 April 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actress
Place of Birth
Madrid, Kingdom of Spain
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

El Ministerio del Tiempo 8.1
El Ministerio del Tiempo (2015)
Snow White 7.4
Snow White (2012)
Las de la última fila 7.4
Las de la última fila (2022)

Filmography

Una casa en flames 7.4
Una casa en flames Una casa en flames
Comedy, Thriller, Romantic 2024, Spain
Watch trailer
Las de la última fila 7.4
Las de la última fila
Drama, Comedy, 2022, Spain
La Rebelión 6.7
La Rebelión
Drama, Crime 2022, Mexico
Control Z 6.1
Control Z
Drama 2020, Mexico
Advantages of Travelling by Train 6.5
Advantages of Travelling by Train Ventajas de viajar en tren
Comedy, Crime 2019, Spain
Watch trailer
Despite Everything 5.4
Despite Everything A pesar de todo
Comedy 2019, Spain
A Different View 7.3
A Different View
Drama 2018, Spain
El Ministerio del Tiempo 8.1
El Ministerio del Tiempo
Adventure, Sci-Fi 2015, Spain
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