7.1
IMDb Rating: 6.5
Abigail

Abigail

Abigail 18+
Synopsis

After a group of would-be criminals kidnap the 12-year-old ballerina daughter of a powerful underworld figure, all they have to do to collect a $50 million ransom is watch the girl overnight. In an isolated mansion, the captors start to dwindle, one by one, and they discover, to their mounting horror, that they’re locked inside with no normal little girl.
Country Ireland / USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2024
Online premiere 7 May 2024
World premiere 6 April 2024
Release date
19 April 2024 Andorra
17 May 2024 Antigua and Barbuda
18 April 2024 Argentina +16
18 April 2024 Australia MA 15+
18 April 2024 Austria
19 April 2024 Azerbaijan
18 April 2024 Brazil 18
25 April 2024 Brunei Darussalam
19 April 2024 Bulgaria
19 April 2024 Canada
18 April 2024 Croatia
18 April 2024 Czechia
18 April 2024 Denmark 15
19 April 2024 Estonia
19 April 2024 Finland Tulossa
29 May 2024 France
18 April 2024 Georgia R
18 April 2024 Germany 16
19 April 2024 Great Britain 18
18 April 2024 Hong Kong III
25 April 2024 Hungary 18
19 April 2024 Iceland
3 May 2024 Indonesia 17+
19 April 2024 Ireland 16
9 May 2024 Israel 16
16 May 2024 Italy 6+
13 September 2024 Japan
18 April 2024 Kazakhstan 18+
19 April 2024 Kyrgyzstan
19 April 2024 Latvia N16
19 April 2024 Lithuania
25 April 2024 Malaysia
18 April 2024 Mexico B-15
19 April 2024 Moldova
18 April 2024 Netherlands 16
18 April 2024 New Zealand R16
19 April 2024 Norway
19 April 2024 Poland
18 April 2024 Puerto Rico R
26 April 2024 Romania o.A.
16 May 2024 Serbia o.A.
18 April 2024 Singapore M18
18 April 2024 Slovakia 15
15 May 2024 South Korea 19
19 April 2024 Spain
19 April 2024 Sweden 15
19 April 2024 Taiwan
19 April 2024 Tajikistan
18 April 2024 Thailand 15
19 April 2024 Turkey 18+
16 May 2024 UAE TBC
19 April 2024 USA R
18 April 2024 Ukraine 18+
19 April 2024 Uzbekistan
17 May 2024 Viet Nam
Budget $28,000,000
Worldwide Gross $42,791,449
Production Wild Atlantic Pictures, The Government of Ireland, Project X Entertainment
Also known as
Abigail, Эбигейл, 噬血芭蕾, Abigailė, Ebigeila, Metouka Retzakh, Tutsak Abigail, Άμπιγκεϊλ, Абигејл, Ебіґейл, アビゲイル, 血滴姬
Director
Cast
7.1
6.5 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Weteran Mc 1 July 2024, 00:11
"Эбигейл" - голливудский фильм ужасов от студии "Universal Pictures" повествует о группе наёмников, не знающих друг друга,…

Interesting facts

One of Angus Cloud's last roles before his death in July 2023. Although production was not completed until several months after he died owing to the SAG-AFTRA strike, he had already filmed all his scenes before production was halted. During his time on set he signed an autograph (the cloud sketch shown above the dedication) for a crew member, and Melissa Barrera had the design printed on T-shirts for the cast and crew when filming wrapped.

