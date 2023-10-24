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Poster of Death Whisperer
6.3
Death Whisperer - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Death Whisperer
6.3

Death Whisperer

, 2023
Tee Yod
Thailand / Horror / 18+
Trailers
Poster of Death Whisperer
6.3
Death Whisperer - Dubbed trailer
Death Whisperer  Dubbed trailer

Synopsis

When a remote village is plagued by a deadly curse, one brother must fight to save his family from a terrifying supernatural threat.

Cast

Nadech Kugimiya
Nadech Kugimiya
Yak
Jelilcha Kapaun
Jelilcha Kapaun
Yard
Rattawadee Wongthong
Rattawadee Wongthong
Yaem
Peerakrit Phacharaboonyakiat
Peerakrit Phacharaboonyakiat
Yod
Nutthatcha Padovan
Yi
Kajbhunditt Jaidee
Kajbhunditt Jaidee
Yos
Arisara Wongchalee
Yen
Ongart Cheamcharoenpornkul
Ja Prapan
Kunyapak Noppawong Na Ayutthaya
Sorabodee Changsiri
Nutda Chawawanid
Director Taweewat Wantha
Writer Thammanan Chulaboriruk, Sorarat Jirabovornwisut
Composer Toy Terdsak Janpan
Cast and Crew

Film details

Country Thailand
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2023
Online premiere 10 April 2024
World premiere 24 October 2023
Release date
29 February 2024 Russia Экспонента
29 February 2024 Azerbaijan 18+
29 February 2024 Bulgaria
16 November 2023 Cambodia
25 January 2024 Hong Kong
17 January 2024 Indonesia 17+
29 February 2024 Kazakhstan 18+
29 February 2024 Kyrgyzstan
26 October 2023 Laos
4 January 2024 Malaysia
25 October 2023 Mexico C
29 February 2024 Moldova
21 February 2024 Philippines
14 December 2023 Singapore NC16
19 January 2024 Taiwan
29 February 2024 Tajikistan
25 October 2023 Thailand 15
26 October 2023 USA
29 February 2024 Uzbekistan
29 December 2023 Viet Nam
Worldwide Gross $2,608,477
Production Major Join Film, BEC World, M Studio
Also known as
Tee yod, Death Whisperer, Первая ведьма: Реинкарнация, Birinci əcinnə. Təqəmmüs, Quando a Morte Sussurra, Śmiertelny szept, Surma sosistaja, Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng, Бірінші сиқыршы: Реинкарнация, Шепіт смерті, 鬼聲泣, 鬼聲陰, Ölümü Fısılsayan, Thee Yod, ທີ່ຫຍົດ, 鬼滴语

Film rating

6.3
Rate 22 votes
5.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2959 In the Horror genre  285 In films of Thailand  5 In films of 2023  183
Updated 1 September 2026

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