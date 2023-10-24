Cast
Kunyapak Noppawong Na Ayutthaya
Writer
Thammanan Chulaboriruk, Sorarat Jirabovornwisut Cast and Crew
Film details
Country
Thailand
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2023
Online premiere
10 April 2024
World premiere
24 October 2023
Release date
29 February 2024
Russia
Экспонента
29 February 2024
Azerbaijan
18+
29 February 2024
Bulgaria
16 November 2023
Cambodia
25 January 2024
Hong Kong
17 January 2024
Indonesia
17+
29 February 2024
Kazakhstan
18+
29 February 2024
Kyrgyzstan
26 October 2023
Laos
4 January 2024
Malaysia
25 October 2023
Mexico
C
29 February 2024
Moldova
21 February 2024
Philippines
14 December 2023
Singapore
NC16
19 January 2024
Taiwan
29 February 2024
Tajikistan
25 October 2023
Thailand
15
26 October 2023
USA
29 February 2024
Uzbekistan
29 December 2023
Viet Nam
Worldwide Gross
$2,608,477
Production
Major Join Film, BEC World, M Studio
Also known as
Tee yod, Death Whisperer, Первая ведьма: Реинкарнация, Birinci əcinnə. Təqəmmüs, Quando a Morte Sussurra, Śmiertelny szept, Surma sosistaja, Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng, Бірінші сиқыршы: Реинкарнация, Шепіт смерті, 鬼聲泣, 鬼聲陰, Ölümü Fısılsayan, Thee Yod, ທີ່ຫຍົດ, 鬼滴语
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