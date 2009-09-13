Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Scooby-Doo! The Mystery Begins
5.3
Kinoafisha Films Scooby-Doo! The Mystery Begins
5.3

Scooby-Doo! The Mystery Begins

, 2009
Scooby-Doo! The Mystery Begins
USA / Adventure, Comedy, Family / 18+
Poster of Scooby-Doo! The Mystery Begins
5.3

Synopsis

Unjustly accused of staging a spooky practical joke complete with ghosts, Daphne, Velma, Fred and Shaggy are suspended from Coolsville High. To clear their names, they team up to solve the supernatural mystery…and head straight into nonstop laughs and adventure.

Cast

Hayley Kiyoko
Velma
Robbie Amell
Robbie Amell
Fred
Frank Welker
Frank Welker
Scooby Doo
Garry Chalk
Vice Principal Grimes
Lorena Gale
Cassandra Sawtell
Benita Ha
Kira Clavell
Kate Melton
Daphne
Nick Palatas
Shaggy
Shawn Macdonald
Principal Deedle
Leah James
Prudence Prufrock
Director Brian Levant
Writer Daniel Altiere, Steven Altiere
Composer David Newman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 2009
Online premiere 13 September 2009
World premiere 13 September 2009
Production Warner Premiere, Cartoon Network
Also known as
Scooby-Doo! The Mystery Begins, Chú Chó Scooby-Doo: Bóng Ma Trong Nhà Hoang, Scooby Doo - Misterul începe, Scooby Doo 3, Scooby Doo: In the Beginning, Scooby Doo! El misterio comienza, Scooby-Doo: Nu börjar mysteriet, Scooby-Doo: Začátek, Scooby-Doo! - Az első rejtély, Scooby-Doo! - Il mistero ha inizio, Scooby-Doo! - O Mistério Começa, Scooby-Doo! Comienza el misterio, Scooby-Doo! Das Abenteuer beginnt, Scooby-Doo! L'origine du mystère, Scooby-Doo! Le Mystère commence, Scooby-Doo! Mysteriet begynder, Scooby-Doo! O Mistério Começa, Scooby-Doo! Strachy i patałachy, Scooby-Doo!: Gizem Başlıyor, Skubi Du! Misterija počinje, Σκούμπι-Ντου: Το μυστήριο αρχίζει, Скуби-Ду 3: Тайна начинается, Скуби-Ду: Мистерията започва, Скубі-Ду 3: Таємниця починається, 史酷比3, Scooby Doo 3 - The Mystery Begins, Scooby-Doo ! L'Origine du Mystère, ¡Scooby-Doo! Comienza El Misterio, Scooby-Doo 3 - Il mistero ha inizio, Scooby Doo - The Mystery Begins, Scooby-Doo ! Le mystère commence, Scooby-Doo! Strachy i Patałachy Początek Przygody, Scooby-Doo 3 ! : Le mystère commence, Scooby-Doo! - O Misterio Começa, Scooby-Doo! Nu böjar mysteriet

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 15 November 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more