7.3 IMDb Rating: 7
Wicked Little Letters

Wicked Little Letters

Wicked Little Letters 18+
Synopsis

A 1920s English seaside town bears witness to a dark and absurd scandal in this riotous mystery comedy. Based on a stranger than fiction true story, the film follows two neighbours: deeply conservative local Edith Swan and rowdy Irish migrant Rose Gooding. When Edith and fellow residents begin to receive wicked letters full of unintentionally hilarious profanities, foul-mouthed Rose is charged with the crime. The anonymous letters prompt a national uproar, and a trial ensues. However, as the town’s women - led by Police Officer Gladys Moss - begin to investigate the crime themselves, they suspect that something is amiss, and Rose may not be the culprit after all.
Wicked Little Letters - trailer
Wicked Little Letters  trailer
Country Great Britain
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2023
Online premiere 8 April 2024
World premiere 9 September 2023
Release date
21 March 2024 Australia MA 15+
25 July 2024 Brazil
5 April 2024 Canada
25 July 2024 Dominican Republic
3 May 2024 Finland Tulossa
13 March 2024 France 12
28 March 2024 Germany 12
23 February 2024 Great Britain 15
3 October 2024 Hungary 18
23 February 2024 Ireland 15A
18 April 2024 Italy 6+
25 July 2024 Mexico B
7 March 2024 Netherlands 12
21 March 2024 New Zealand M
9 July 2024 Poland
11 December 2024 South Korea 15
8 March 2024 Spain
5 April 2024 USA R
Worldwide Gross $27,179,700
Production StudioCanal, Film4, Blueprint Pictures
Also known as
Wicked Little Letters, Scandaleusement vôtre, Kleine schmutzige Briefe, Pequeñas cartas indiscretas, Cattiverie a domicilio, Küçük Muzır Mektuplar, Mocskos kis levelek, Pequenas Cartas Malvadas, Pequenas Cartas Obscenas, Pikti laiškučiai, Przewrotne liściki, Väikesed vastikud kirjad, Wredne liściki, Μικρά πρόστυχα γράμματα, Злобные маленькие письма, Мерзенні посланнячка, リトルハンプトンの怪文書, 鬧劇謎案
Director
Thea Sharrock
Thea Sharrock
Cast
Olivia Colman
Olivia Colman
Jessie Buckley
Jessie Buckley
Timothy Spall
Timothy Spall
Lolly Adefope
Lolly Adefope
Joanna Scanlan
Joanna Scanlan
7.3
7 IMDb
Wicked Little Letters - trailer
Wicked Little Letters Trailer
