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Poster of RENAISSANCE: A FILm by BEYONCÉ
9.1
RENAISSANCE: A FILm by BEYONCÉ - Trailer
Kinoafisha Films RENAISSANCE: A FILm by BEYONCÉ
9.1

RENAISSANCE: A FILm by BEYONCÉ

, 2023
Renaissance: A Film by Beyoncé
USA / Music / 18+
Trailers
Poster of RENAISSANCE: A FILm by BEYONCÉ
9.1
RENAISSANCE: A FILm by BEYONCÉ - Trailer
RENAISSANCE: A FILm by BEYONCÉ  Trailer

Synopsis

This concert film accentuates the journey of Renaissance World Tour, from its inception, to the opening in Stockholm, Sweden, to the finale in Kansas City, Missouri. It is about Beyoncé's intention, hard work, involvement in every aspect of the production, her creative mind and purpose to create her legacy, and master her craft.

Cast

Beyonce Knowles
Beyonce Knowles
Self
Blue Ivy Carter
Self
Diana Ross
Diana Ross
Self
Kendrick Lamar
Self
Megan Thee Stallion
Self
Khirye Tyler
Silver Horse Band - Keys
Agape Jerry
Silver Horse Band - Guitar
Chris Johnson
Silver Horse Band - Trombone
Crystal 'Rovel' Torres
Silver Horse Band - Trumpet
Diamond Johnson
Silver Horse Band - Drums
Writer Beyonce Knowles
Composer James William Blades, Khirye Tyler
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2023
World premiere 25 November 2023
Release date
21 December 2023 Andorra
1 December 2023 Azerbaijan
21 December 2023 Brazil 12
21 December 2023 Bulgaria
1 December 2023 Canada
1 December 2023 Croatia
1 December 2023 Czechia U
1 December 2023 Dominican Republic
1 December 2023 Estonia
1 December 2023 Finland Tulossa
1 December 2023 France
1 December 2023 Great Britain 15
1 December 2023 Greece K18
21 December 2023 Hong Kong
1 December 2023 Iceland
21 December 2023 Indonesia
1 December 2023 Ireland 15A
1 December 2023 Israel
1 December 2023 Kazakhstan 18+
1 December 2023 Kyrgyzstan
1 December 2023 Latvia 12+
1 December 2023 Lithuania N13
1 December 2023 Mexico
1 December 2023 Moldova
1 December 2023 Poland
1 December 2023 Puerto Rico NR
1 December 2023 Serbia
21 December 2023 Singapore NC16
21 December 2023 South Korea 15
21 December 2023 Spain
1 December 2023 Tajikistan
21 December 2023 Thailand G
1 December 2023 USA NR
1 December 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $43,989,684
Production Parkwood Entertainment, Southpaw Productions
Also known as
Renaissance: A Film by Beyoncé, Renaissance Beyoncé, Renaissance: Um Filme de Beyoncé, 文藝復興：碧昂絲的電影, ביונסה, Ренесанс: Филм на Бионсе

Film rating

9.1
Rate 15 votes
8.5 IMDb
Write review
Updated 19 February 2026

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RENAISSANCE: A FILm by BEYONCÉ - Trailer
RENAISSANCE: A FILm by BEYONCÉ Trailer
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