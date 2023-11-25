|21 December 2023
|Andorra
|1 December 2023
|Azerbaijan
|21 December 2023
|Brazil
|12
|21 December 2023
|Bulgaria
|1 December 2023
|Canada
|1 December 2023
|Croatia
|1 December 2023
|Czechia
|U
|1 December 2023
|Dominican Republic
|1 December 2023
|Estonia
|1 December 2023
|Finland
|Tulossa
|1 December 2023
|France
|1 December 2023
|Great Britain
|15
|1 December 2023
|Greece
|K18
|21 December 2023
|Hong Kong
|1 December 2023
|Iceland
|21 December 2023
|Indonesia
|1 December 2023
|Ireland
|15A
|1 December 2023
|Israel
|1 December 2023
|Kazakhstan
|18+
|1 December 2023
|Kyrgyzstan
|1 December 2023
|Latvia
|12+
|1 December 2023
|Lithuania
|N13
|1 December 2023
|Mexico
|1 December 2023
|Moldova
|1 December 2023
|Poland
|1 December 2023
|Puerto Rico
|NR
|1 December 2023
|Serbia
|21 December 2023
|Singapore
|NC16
|21 December 2023
|South Korea
|15
|21 December 2023
|Spain
|1 December 2023
|Tajikistan
|21 December 2023
|Thailand
|G
|1 December 2023
|USA
|NR
|1 December 2023
|Uzbekistan