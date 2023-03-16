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Poster of Wyrwa
5.6
Kinoafisha Films Wyrwa
5.6

Wyrwa

, 2023
Wyrwa
Poland / Crime, Thriller / 18+
Poster of Wyrwa
5.6

Cast

Tomasz Kot
Tomasz Kot
Maciej Tomski
Grzegorz Damiecki
Kamil Wojnar
Karolina Gruszka
Karolina Gruszka
Janina Tomska
Olga Bołądź
Renata
Maria Pakulnis
Krystyna
Roman Gancarczyk
Henryk
Konrad Eleryk
Ulan
Marta Stalmierska
Anka
Klementyna Karnkowska
Basia Tomska
Barbara Tkaczow
Iwonka Tomska
Director Bartek Konopka
Writer Marcin Ciaston, Wojciech Chmielarz
Composer Marcin Macuk
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2023
Online premiere 1 August 2023
World premiere 16 March 2023
Release date
28 November 2024 Brazil 14
17 March 2023 Poland
Worldwide Gross $381,784
Production Canal+ Polska, WIERNIK PRO
Also known as
Wyrwa, The Breach, Amor Sob Suspeita, 叛婚真相

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Updated 5 February 2025
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