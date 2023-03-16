Cast
Grzegorz Damiecki
Kamil Wojnar
Klementyna Karnkowska
Basia Tomska
Barbara Tkaczow
Iwonka Tomska
Cast and Crew
Director
Bartek Konopka
Writer
Marcin Ciaston, Wojciech Chmielarz
Composer
Marcin Macuk
Film details
Country
Poland
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2023
Online premiere
1 August 2023
World premiere
16 March 2023
Release date
|28 November 2024
|Brazil
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|14
|17 March 2023
|Poland
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Worldwide Gross
$381,784
Production
Canal+ Polska, WIERNIK PRO
Also known as
Wyrwa, The Breach, Amor Sob Suspeita, 叛婚真相