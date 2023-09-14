Menu
Ehrengard: The Art of Seduction

Ehrengard: The Art of Seduction

Ehrengard: The Art of Seduction 18+
Synopsis

When a self-appointed expert on love tries to teach a timid prince the art of seduction, the plan backfires, leading to scandal — and unexpected romance.
Ehrengard: The Art of Seduction - trailer
Ehrengard: The Art of Seduction  trailer
Country Denmark / Sweden
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2023
Online premiere 14 September 2023
World premiere 14 September 2023
Production JJ Film, Netflix, SF Studios Production
Also known as
Ehrengard: The Art of Seduction, Ehrengard: El arte de la seducción, Ehrengard: Forførelsens kunst, Ehrengarde ou l'Art de la séduction, Ehrengard, Ehrengard - Egy csábítás története, Ehrengard - viettelyn taito, Ehrengard: A Ninfa do Lago, Ehrengard: Baştan Çıkarma Sanatı, Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung, Ehrengard: Förförelsens konst, Ehrengard: Küçük Bir Romans, Ehrengard: l'arte della seduzione, Ehrengard: Sztuka uwodzenia, Ehrengard: Η τέχνη τής αποπλάνησης, Еренгард: Мистецтво зваблення, Эренгард: Искусство соблазнения, エーレンガート: 誘惑の極意, 伊伦嘉：诱惑的艺术, 伊倫嘉：誘惑的藝術
Director
Bille August
Bille August
Cast
Sidse Babett Knudsen
Sidse Babett Knudsen
Mikkel Boe Følsgaard
Mikkel Boe Følsgaard
Jacob Lohmann
Jacob Lohmann
Christopher Læssø
Christopher Læssø
Emilie Kroyer Koppel
Cast and Crew

Film rating

5.7
Rate 15 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Film Trailers
Ehrengard: The Art of Seduction - trailer
Ehrengard: The Art of Seduction Trailer
Stills
