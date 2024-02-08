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Poster of Portnoy iz Bruklina
7.5
Portnoy iz Bruklina - Trailer
Kinoafisha Films Portnoy iz Bruklina
7.5

Portnoy iz Bruklina

, 2022
Portnoy iz Bruklina
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Portnoy iz Bruklina
7.5
Portnoy iz Bruklina - Trailer
Portnoy iz Bruklina  Trailer

Cast

Yuriy Vaksman
Yuriy Vaksman
Avdon Moskovits
Sergei Puskepalis
Sergei Puskepalis
Mister Dark
Sergey Genkin
Sergey Genkin
Khozyain restorana
Director Yevgeni Serov
Writer Yevgeni Serov, Elena Serova
Composer Vasilisa Serova
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 2022
World premiere 8 February 2024
Release date
8 February 2024 Russia Reflexion Films
Worldwide Gross $5,330
Production YarCinema
Also known as
Portnoy iz Bruklina, Brooklyn Tailor, Портной из Бруклина

Film rating

7.5
Rate 12 votes
5.1 IMDb
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Best Russian Films 
Updated 24 February 2026

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Portnoy iz Bruklina - Trailer
Portnoy iz Bruklina Trailer
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