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7.5
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Portnoy iz Bruklina
7.5
Portnoy iz Bruklina
, 2022
Portnoy iz Bruklina
Russia / Drama / 18+
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7.5
Portnoy iz Bruklina
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Cast
Yuriy Vaksman
Avdon Moskovits
Sergei Puskepalis
Mister Dark
Sergey Genkin
Khozyain restorana
Director
Yevgeni Serov
Writer
Yevgeni Serov
,
Elena Serova
Composer
Vasilisa Serova
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 15 minutes
Production year
2022
World premiere
8 February 2024
Release date
8 February 2024
Russia
Reflexion Films
Worldwide Gross
$5,330
Production
YarCinema
Also known as
Portnoy iz Bruklina, Brooklyn Tailor, Портной из Бруклина
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Film rating
7.5
Rate
12
votes
5.1
IMDb
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Best Russian Films
Updated 24 February 2026
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