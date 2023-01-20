Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Fair Play
6.5
Fair Play - Trailer 2
Kinoafisha Films Fair Play
6.5

Fair Play

, 2023
Fair Play
USA / Drama, Detective, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Fair Play
6.5
Fair Play - Trailer 2
Fair Play  Trailer 2

Synopsis

An unexpected promotion at a cutthroat hedge fund pushes a young couple's relationship to the brink, threatening to unravel not only their recent engagement but their lives.

Cast

Phoebe Dynevor
Phoebe Dynevor
Emily
Alden Ehrenreich
Alden Ehrenreich
Luke
Eddie Marsan
Eddie Marsan
Campbell
Rich Sommer
Rich Sommer
Paul
Sebastian de Souza
Sebastian de Souza
Rory
Geraldine Somerville
Geraldine Somerville
Patrick Fischler
Patrick Fischler
Sia Alipour
Arjun
Yacine Ramoul
Jeremie
Brandon Bassir
Dax
Jamie Wilkes
Quinn
Freddy Sawyer
Derek
Director Chloe Domont
Writer Chloe Domont
Composer Brian McOmber
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2023
Online premiere 5 October 2023
World premiere 20 January 2023
Release date
29 September 2023 Azerbaijan
29 September 2023 Bulgaria
29 September 2023 Moldova
29 September 2023 Tajikistan
29 September 2023 Uzbekistan
Production MRC Film, Media Rights Capital (MRC), Star Thrower Entertainment
Also known as
Fair Play, Juego limpio, Dürüst Oyun, Fair Play/フェアプレー, Ferplej, Franc-jeu, Jogo Justo, Mindent szabad, Mis'khak Hoggen, Фер-плеј, Честная игра, Чиста гра, 公平游戏, 公平竞争, 絕對公平, 绝对公平, بازی عادلانه

Film rating

6.5
Rate 12 votes
6.4 IMDb
Write review
Updated 22 February 2026

Film Trailers

All trailers
Fair Play - Trailer 2
Fair Play Trailer 2
Fair Play - Trailer
Fair Play Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more