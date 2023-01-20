Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 53 minutes
Production year
2023
Online premiere
5 October 2023
World premiere
20 January 2023
Release date
|29 September 2023
|Azerbaijan
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|29 September 2023
|Bulgaria
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|29 September 2023
|Moldova
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|29 September 2023
|Tajikistan
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|29 September 2023
|Uzbekistan
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Production
MRC Film, Media Rights Capital (MRC), Star Thrower Entertainment
Also known as
Fair Play, Juego limpio, Dürüst Oyun, Fair Play/フェアプレー, Ferplej, Franc-jeu, Jogo Justo, Mindent szabad, Mis'khak Hoggen, Фер-плеј, Честная игра, Чиста гра, 公平游戏, 公平竞争, 絕對公平, 绝对公平, بازی عادلانه