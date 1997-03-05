Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Operation Corned Beef
6.1
Kinoafisha Films Operation Corned Beef
6.1

Operation Corned Beef

, 1991
L'opération Corned Beef
France / Action, Comedy, Romantic / 18+
Poster of Operation Corned Beef
6.1

Synopsis

The unsanctioned efforts of a covert unit to gather evidence about illegal arms shipments with the unwitting help of an embassy employee.

Cast

Christian Clavier
Christian Clavier
Jean-Jacques Granianski
Jean Reno
Jean Reno
Squale
Isabelle Renauld
Marilyn
Valérie Lemercier
Valérie Lemercier
Marie-Laurence Granianski
Jacques François
Le général Masse
Jacques Dacqmine
Le général Moulin
Raymond Gérôme
Philippe Laudenbach
Philippe Laudenbach
Michaël Cohen
Michaël Cohen
Yves Barsacq
Mireille Rufel
L'aspirant Garcia
Marc de Jonge
Le consul Burger
Director Jean-Marie Poire
Writer Christian Clavier, Jean-Marie Poire
Composer Eric Levi
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1991
Online premiere 5 March 1997
World premiere 6 February 1991
Release date
6 February 1991 France U
20 June 1991 Germany 12
21 February 1992 Hungary
11 April 1992 South Korea
11 March 1994 Spain 12
Production Alter Films, Gaumont Production, TF1 Films Production
Also known as
L'opération Corned Beef, Operation Corned Beef, Operación Chuleta de Ternera, Marhakonzerv akció, O Agente Secreto, Operaatio: Pihvi, Operace Corned Beef, Operácia Corned Beef, Operacija pasteta, Operacija: Mesni narezak, Operacja Corned Beef, Operatsioon Pihv, Операция «Тушёнка», Операция *Консерва*, Операція 'Тушонка', オペレーション, Marhakonzerv-akció, Операция «Тушенка»

Film rating

6.1
Rate 10 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more