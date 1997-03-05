Film details
Country
France
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
1991
Online premiere
5 March 1997
World premiere
6 February 1991
Release date
|6 February 1991
|France
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|U
|20 June 1991
|Germany
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|12
|21 February 1992
|Hungary
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|11 April 1992
|South Korea
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|11 March 1994
|Spain
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|12
Production
Alter Films, Gaumont Production, TF1 Films Production
Also known as
L'opération Corned Beef, Operation Corned Beef, Operación Chuleta de Ternera, Marhakonzerv akció, O Agente Secreto, Operaatio: Pihvi, Operace Corned Beef, Operácia Corned Beef, Operacija pasteta, Operacija: Mesni narezak, Operacja Corned Beef, Operatsioon Pihv, Операция «Тушёнка», Операция *Консерва*, Операція 'Тушонка', オペレーション, Marhakonzerv-akció, Операция «Тушенка»