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Nataliya Nozdrina
Nataliya Nozdrina
Kinoafisha
Persons
Nataliya Nozdrina
Nataliya Nozdrina
Nataliya Nozdrina
Date of Birth
14 July 1985
Age
41 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Romantic actress
,
Comedy actress
,
Dramatic actress
Popular Films
8.0
Papa Den
(2022)
6.2
Eva, rozhay!
(2022)
6.1
Devochka Nina i pokhititeli pianino
(2023)
Filmography
Chudo-doktor
Comedy, Drama
2025, Russia
Ya ushla, a vy ostalis
Drama, Romantic
2025, Russia
Borodatyj nyan
Romantic,
2024, Russia
Muzh v horoshie ruki
Romantic,
2023, Russia
6.1
Devochka Nina i pokhititeli pianino
Devochka Nina i pokhititeli pianino
Children's, Family, Sci-Fi
2023, Russia
Watch trailer
Teni starogo shkafa
Romantic,
2022, Russia
8
Papa Den
Drama, Comedy
2022, Ukraine
6.2
Eva, rozhay!
Comedy
2022, Russia
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