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Nataliya Nozdrina
Nataliya Nozdrina Nataliya Nozdrina
Kinoafisha Persons Nataliya Nozdrina

Nataliya Nozdrina

Nataliya Nozdrina

Date of Birth
14 July 1985
Age
41 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Romantic actress, Comedy actress, Dramatic actress

Popular Films

Papa Den 8.0
Papa Den (2022)
Eva, rozhay! 6.2
Eva, rozhay! (2022)
Devochka Nina i pokhititeli pianino 6.1
Devochka Nina i pokhititeli pianino (2023)

Filmography

Chudo-doktor
Chudo-doktor
Comedy, Drama 2025, Russia
Ya ushla, a vy ostalis
Ya ushla, a vy ostalis
Drama, Romantic 2025, Russia
Borodatyj nyan
Borodatyj nyan
Romantic, 2024, Russia
Muzh v horoshie ruki
Muzh v horoshie ruki
Romantic, 2023, Russia
Devochka Nina i pokhititeli pianino 6.1
Devochka Nina i pokhititeli pianino Devochka Nina i pokhititeli pianino
Children's, Family, Sci-Fi 2023, Russia
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Teni starogo shkafa
Teni starogo shkafa
Romantic, 2022, Russia
Papa Den 8
Papa Den
Drama, Comedy 2022, Ukraine
Eva, rozhay! 6.2
Eva, rozhay!
Comedy 2022, Russia
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