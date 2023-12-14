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Poster of Chestnyy razvod. Benefis
6.1
Chestnyy razvod. Benefis - Trailer
Kinoafisha Films Chestnyy razvod. Benefis
6.1

Chestnyy razvod. Benefis

, 2023
Chestnyy razvod. Benefis
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Chestnyy razvod. Benefis
6.1
Chestnyy razvod. Benefis - Trailer
Chestnyy razvod. Benefis  Trailer

Cast

Agata Muceniece
Agata Muceniece
Milana
Alexander Robak
Alexander Robak
Gena
Irina Bezryadnova
Irina Bezryadnova
Zhanna
Leonid Yakubovich
Leonid Yakubovich
Sergey Styopin
Sergey Styopin
Ekaterina Avdeeva
Dizayner
Aleksey Kirsanov
Aleksey Kirsanov
Oliviya Kornilova
Svyatoslav Savchenko
Radiovedushchiy
Dzhemal Tetruashvili
Dzhemal Tetruashvili
Vladislav Vetrov
Vladislav Vetrov
Director Evgeniy Korchagin
Writer Evgeniy Korchagin, Konstantin Trofimov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2023
World premiere 14 December 2023
Release date
14 December 2023 Russia КароПрокат
Worldwide Gross $69,865
Production Global Film Distribution
Also known as
Chestnyy razvod. Benefis, Честный развод 3, Честный развод. Бенефис

Film rating

6.1
Rate 10 votes
4.7 IMDb
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Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 19 February 2026

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Chestnyy razvod. Benefis - Trailer
Chestnyy razvod. Benefis Trailer
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