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Chestnyy razvod. Benefis
6.1
Chestnyy razvod. Benefis
, 2023
Chestnyy razvod. Benefis
Russia / Comedy / 18+
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6.1
Chestnyy razvod. Benefis
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Cast
Agata Muceniece
Milana
Alexander Robak
Gena
Irina Bezryadnova
Zhanna
Leonid Yakubovich
Sergey Styopin
Ekaterina Avdeeva
Dizayner
Aleksey Kirsanov
Oliviya Kornilova
Svyatoslav Savchenko
Radiovedushchiy
Dzhemal Tetruashvili
Vladislav Vetrov
Director
Evgeniy Korchagin
Writer
Evgeniy Korchagin
,
Konstantin Trofimov
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 26 minutes
Production year
2023
World premiere
14 December 2023
Release date
14 December 2023
Russia
КароПрокат
Worldwide Gross
$69,865
Production
Global Film Distribution
Also known as
Chestnyy razvod. Benefis, Честный развод 3, Честный развод. Бенефис
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Film rating
6.1
Rate
10
votes
4.7
IMDb
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Best Comedies
Best Russian Films
Updated 19 February 2026
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