Agata Muceniece

Date of Birth
1 March 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
9.4
OnlyHuman
(2022)
8.9
Placsa
(2023)
7.3
Sound of Youth
(2024)
Filmography
All
34
Films
15
TV Shows
19
Actress
34
Inkassatory
Comedy
2025, Russia
6.8
Dorogaya, ya bolshe ne perezvonyu
Dorogaya, ya bolshe ne perezvonyu
Comedy, Adventure, Fantasy
2025, Russia
Kolotun
Kolotun
Fantasy, Adventure
2025, Russia
My Grandfather's Rules for Men
Muzhskie pravila moego deda
Comedy, Adventure
2025, Russia
6.6
YA - medved
YA - medved
Family
2024, Russia
7.3
Sound of Youth
Tur s Ivanushkami
Comedy
2024, Russia
Plaksa. Film o filme
Documentary
2024, Russia
8.9
Placsa
Drama, Music
2023, Russia
6.4
Yura dvornik
Yura dvornik
Comedy, Drama
2023, Russia
6.1
Chestnyy razvod. Benefis
Chestnyy razvod. Benefis
Comedy
2023, Russia
6.2
Vrednaya privychka
Vrednaya privychka
Comedy
2023, Russia
6.5
Podval gospodina Grinberga
Podval gospodina Grinberga
Thriller
2023, Russia
Staya
Drama
2022, Russia
Ty zh Mat!
Comedy
2022, Russia
6.6
Chestniy razvod 2
Chestniy razvod 2
Comedy
2022, Russia
9.4
OnlyHuman
OnlyHuman
Drama
2022, Russia
Kryuk
Drama, Comedy, Sport
2021, Russia
Po koleno
Comedy
2021, Russia
5.2
Chestnyy razvod
Chestnyy razvod
Comedy
2021, Russia
The Conquest of Siberia
Drama, History
2020, Russia
Vozmezdie
Drama, Action
2019, Russia
V kletke
Drama, Crime, Sport
2019, Russia
99% Alive
Action, Crime, Detective
2018, Russia
Grazhdanskiy brak
Comedy
2017, Russia
Photos
