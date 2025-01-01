Agata Muceniece

Menu
Date of Birth
1 March 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Pisces

Popular Films

OnlyHuman 9.4
OnlyHuman (2022)
Placsa 8.9
Placsa (2023)
Sound of Youth 7.3
Sound of Youth (2024)

Filmography

Genre
Year
All 34 Films 15 TV Shows 19 Actress 34
Inkassatory
Inkassatory
Comedy 2025, Russia
Dorogaya, ya bolshe ne perezvonyu 6.8
Dorogaya, ya bolshe ne perezvonyu Dorogaya, ya bolshe ne perezvonyu
Comedy, Adventure, Fantasy 2025, Russia
Watch trailer
Kolotun Kolotun
Fantasy, Adventure 2025, Russia
My Grandfather's Rules for Men
My Grandfather's Rules for Men Muzhskie pravila moego deda
Comedy, Adventure 2025, Russia
Watch trailer
Tickets
YA - medved 6.6
YA - medved YA - medved
Family 2024, Russia
Watch trailer
Tickets
Sound of Youth 7.3
Sound of Youth Tur s Ivanushkami
Comedy 2024, Russia
Watch trailer
Plaksa. Film o filme
Plaksa. Film o filme
Documentary 2024, Russia
Placsa 8.9
Placsa
Drama, Music 2023, Russia
Yura dvornik 6.4
Yura dvornik Yura dvornik
Comedy, Drama 2023, Russia
Watch trailer
Chestnyy razvod. Benefis 6.1
Chestnyy razvod. Benefis Chestnyy razvod. Benefis
Comedy 2023, Russia
Watch trailer
Vrednaya privychka 6.2
Vrednaya privychka Vrednaya privychka
Comedy 2023, Russia
Watch trailer
Podval gospodina Grinberga 6.5
Podval gospodina Grinberga Podval gospodina Grinberga
Thriller 2023, Russia
Watch trailer
Staya
Staya
Drama 2022, Russia
Ty zh Mat!
Ty zh Mat!
Comedy 2022, Russia
Chestniy razvod 2 6.6
Chestniy razvod 2 Chestniy razvod 2
Comedy 2022, Russia
OnlyHuman 9.4
OnlyHuman OnlyHuman
Drama 2022, Russia
Watch trailer
Kryuk
Kryuk
Drama, Comedy, Sport 2021, Russia
Po koleno
Po koleno
Comedy 2021, Russia
Chestnyy razvod 5.2
Chestnyy razvod Chestnyy razvod
Comedy 2021, Russia
Watch trailer
The Conquest of Siberia
The Conquest of Siberia
Drama, History 2020, Russia
Vozmezdie
Vozmezdie
Drama, Action 2019, Russia
V kletke
V kletke
Drama, Crime, Sport 2019, Russia
99% Alive
99% Alive
Action, Crime, Detective 2018, Russia
Grazhdanskiy brak
Grazhdanskiy brak
Comedy 2017, Russia
Show more

Photos

Агата Муцениеце и Павел Прилучный Агата Муцениеце и Павел Прилучный Агата Муцениеце, Павел Прилучный и Андрей Ковалев Агата Муцениеце Агата Муцениеце и Павел Прилучный Агата Муцениеце и Павел Прилучный, Закрытая школа
