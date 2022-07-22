Animated film details
Country
China
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
2022
Online premiere
22 July 2022
World premiere
22 July 2022
Release date
|25 August 2026
|Russia
| Пионер
|
|5 September 2024
|UAE
|
|TBC
Budget
$11,000,000
Worldwide Gross
$28,382
Production
Alpha Animation and Culture, Creative Power Entertaining, Xiamen Hengye Film Industry
Also known as
Happy Heroes 3, Happy Heroes: The Stones, Süper Kahramanlar: Taşların Peşinde, Загін супергероїв, Лига супергероев, 开心超人3：明日决战, Happy Heroes 3 The Stones, Загін супергероїв 3, The Stones, 开心超人大电影3