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Poster of Happy Heroes 3: The Stones
4.7
Happy Heroes 3: The Stones - Trailer
Kinoafisha Films Happy Heroes 3: The Stones
4.7

Happy Heroes 3: The Stones

, 2022
Happy Heroes 3: The Stones
China / Animation / 18+
Trailers
Poster of Happy Heroes 3: The Stones
4.7
Happy Heroes 3: The Stones - Trailer
Happy Heroes 3: The Stones  Trailer

Cast

Kevin Cutliffe
Doctor H.
Kevin Cutliffe
Doctor H.
Yuting Deng
Quansheng Gao
Hongyun Liu
Nathan Nokes
General Biggie
Yanzi Yan
Liqing Zu
Director Weiming Huang
Writer Weiming Huang
Composer Zhaoxia Yuan
Cast and Crew

Animated film details

Country China
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2022
Online premiere 22 July 2022
World premiere 22 July 2022
Release date
25 August 2026 Russia Пионер
5 September 2024 UAE TBC
Budget $11,000,000
Worldwide Gross $28,382
Production Alpha Animation and Culture, Creative Power Entertaining, Xiamen Hengye Film Industry
Also known as
Happy Heroes 3, Happy Heroes: The Stones, Süper Kahramanlar: Taşların Peşinde, Загін супергероїв, Лига супергероев, 开心超人3：明日决战, Happy Heroes 3 The Stones, Загін супергероїв 3, The Stones, 开心超人大电影3

Cartoon rating

4.7
Rate 15 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 24 February 2026

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Happy Heroes 3: The Stones - Trailer
Happy Heroes 3: The Stones Trailer
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