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Poster of Detective Conan: Episode of Ai Haibara — Black Iron Mystery Train
6.9
Kinoafisha Films Detective Conan: Episode of Ai Haibara — Black Iron Mystery Train
6.9

Detective Conan: Episode of Ai Haibara — Black Iron Mystery Train

, 2023
Detective Conan Haibara Aimonogatari Black Iron Mystery Train
Japan / Action, Animation, Crime, Anime / 18+
Poster of Detective Conan: Episode of Ai Haibara — Black Iron Mystery Train
6.9

Synopsis

The movie will focus on Ai Haibara's past and will reconstruct the Mystery Train arc from the television anime.

Cast

Megumi Hayashibara
Megumi Hayashibara
Ai Haibara
Yukitoshi Hori
Gin
Minami Takayama
Minami Takayama
Conan Edogawa
Ken'ichi Ogata
Hiroshi Agasa
Kappei Yamaguchi
Kappei Yamaguchi
Kid the Phantom Thief
Kappei Yamaguchi
Kappei Yamaguchi
Kid the Phantom Thief
Cast and Crew

Animated film details

Country Japan
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2023
World premiere 6 January 2023
Release date
30 March 2023 Hong Kong
31 May 2023 Indonesia
6 January 2023 Japan G
30 March 2023 Macao B
23 June 2023 South Korea 12
24 March 2023 Taiwan 0+
1 March 2023 Thailand
27 April 2023 UAE R18
Worldwide Gross $5,336,693
Also known as
Detective Conan Haibara Aimonogatari Black Iron Mystery Train, Detective Conan: Episode of Ai Haibara - Black Iron Mystery Train, 名偵探柯南 灰原哀物語〜黑鐵的神祕列車〜, ＴＶシリーズ特別編集版「名探偵コナン 灰原哀物語～黒鉄のミステリートレイン～」, Detective Conan Episode of Ai Haibara, Meitantei Conan: Haibara Ai Monogatari ~Kurogane no Mystery Train~, 명탐정 코난: 하이바라 아이 이야기 ~흑철의 미스터리 트레인, Detective Conan: Ai Haibara's Story - Jet-Black Mystery Train, 名侦探柯南 灰原哀物语：黑铁的神秘列车, 名探偵コナン 灰原哀物語 黒鉄のミステリートレイン, Detective Conan: Haibara Ai Monogatari - Kurogane no Mystery Train, 名偵探柯南：灰原哀物語-黑鐵的神秘列車-

Cartoon rating

6.9
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 26 August 2024
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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