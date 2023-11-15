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Poster of 1984
5.9
1984 - Trailer
Kinoafisha Films 1984
5.9

1984

, 2023
1984
Russia, Finland / Drama / 18+
Trailers
Poster of 1984
5.9
1984 - Trailer
1984  Trailer

Cast

Aleksandr Obmanov
Aleksandr Obmanov
Mathematician D503
Diana Ringo
Diana Ringo
Fiction department employee I-330
Sergei Nikitin
Aleksey Sharanin
Philologist C340
Vladislav Kuvitsyn
Vladimir Ivaniy
Prisoner E202
Anton Biryukov
Enemy of the people L723
Sergey Budanov
Older doctor
Ilya Droznin
Prison guard
Evgeniy Kazak
Concert host
Sergei Khrustalyov
Inner Party Official
Viktor Korovin
Medical assistant
Director Diana Ringo
Writer George Orwell, Diana Ringo, Yevgeni Zamyatin
Composer Diana Ringo
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Finland
Runtime 2 hours 23 minutes
Production year 2023
Online premiere 15 November 2023
World premiere 15 November 2023
Production AElita
Also known as
1984, Nineteen Eighty-Four

Film rating

5.9
Rate 12 votes
4 IMDb
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Best Russian Films 
Updated 25 February 2026

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1984 - Trailer
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