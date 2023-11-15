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1984
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1984
, 2023
1984
Russia, Finland / Drama / 18+
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5.9
1984
Trailer
Trailer
Cast
Aleksandr Obmanov
Mathematician D503
Diana Ringo
Fiction department employee I-330
Sergei Nikitin
Aleksey Sharanin
Philologist C340
Vladislav Kuvitsyn
Vladimir Ivaniy
Prisoner E202
Anton Biryukov
Enemy of the people L723
Sergey Budanov
Older doctor
Ilya Droznin
Prison guard
Evgeniy Kazak
Concert host
Sergei Khrustalyov
Inner Party Official
Viktor Korovin
Medical assistant
Director
Diana Ringo
Writer
George Orwell
,
Diana Ringo
,
Yevgeni Zamyatin
Composer
Diana Ringo
Cast and Crew
Film details
Country
Russia / Finland
Runtime
2 hours 23 minutes
Production year
2023
Online premiere
15 November 2023
World premiere
15 November 2023
Production
AElita
Also known as
1984, Nineteen Eighty-Four
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Film rating
5.9
Rate
12
votes
4
IMDb
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Best Russian Films
Updated 25 February 2026
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