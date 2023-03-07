Also known as

Adventures of Don Juan, Las aventuras de Don Juan, Avanture Don Juana, Don Juans eventyr, Les aventures de Don Juan, The New Adventures of Don Juan, As Aventuras de D. Juan, As Aventuras de Don Juan, Aventurile lui Don Juan, De avonturen van Don Juan, De nieuwe avonturen van Don Juan, Die Abenteuer des Don Juan, Die Liebesabenteuer des Don Juan, Don Juan kalandjai, Don Juanin uudet seikkailut, Don Juans äventyr, El burlador de Castilla, Le avventure di Don Giovanni, Liebesabenteuer des Don Juan, Przygody Don Juana, Οι περιπέτειες του Δον Χουάν, Дон Жуан, Похождения Дон Жуана, 돈 쥬앙의 모험, ドン・ファンの冒険, Δον Ζουάν

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