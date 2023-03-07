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Poster of Adventures of Don Juan
7.0
Kinoafisha Films Adventures of Don Juan
7.0

Adventures of Don Juan

, 1948
Adventures of Don Juan
USA / Action, Adventure, Romantic / 18+
Poster of Adventures of Don Juan
7.0

Synopsis

The adventures of the notorious Spanish Lothario Don Juan highlights Errol Flynn's swashbuckling and romantic antics.

Cast

Errol Flynn
Don Juan de Maraña
Viveca Lindfors
Queen Margaret
Robert Douglas
Robert Douglas
Duke de Lorca
Alan Hale Sr.
Leporello
Romney Brent
King Phillip III
Ann Rutherford
Donna Elena
Robert Warwick
Don José - Count de Polan
Jerry Austin
Don Sebastian
Douglas Kennedy
Don Rodrigo
Jean Shepherd
Donna Carlotta
Director Vincent Sherman
Writer Robert Florey, Herbert Dalmas, George Oppenheimer, Harry Kurnitz
Composer Max Steiner
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1948
World premiere 24 December 1948
Release date
30 January 1951 Germany 12
10 March 1949 Portugal M/12
29 January 1949 USA NR
Budget $3,500,000
Production Warner Bros.
Also known as
Adventures of Don Juan, Las aventuras de Don Juan, Avanture Don Juana, Don Juans eventyr, Les aventures de Don Juan, The New Adventures of Don Juan, As Aventuras de D. Juan, As Aventuras de Don Juan, Aventurile lui Don Juan, De avonturen van Don Juan, De nieuwe avonturen van Don Juan, Die Abenteuer des Don Juan, Die Liebesabenteuer des Don Juan, Don Juan kalandjai, Don Juanin uudet seikkailut, Don Juans äventyr, El burlador de Castilla, Le avventure di Don Giovanni, Liebesabenteuer des Don Juan, Przygody Don Juana, Οι περιπέτειες του Δον Χουάν, Дон Жуан, Похождения Дон Жуана, 돈 쥬앙의 모험, ドン・ファンの冒険, Δον Ζουάν

Film rating

7.0
Rate 10 votes
7 IMDb
Updated 7 March 2023

Quotes

[last lines]
Leporello Juan! No more romance, huh?
Don Juan My dear friend, there's a little bit of Don Juan in every man, and since I am Don Juan, there must be more of it in me!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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