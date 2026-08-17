Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Frozen III
Kinoafisha Films Frozen III

Frozen III

, 2026
Frozen III
USA / Adventure, Animation, Comedy
Going 20
Not going 0
Poster of Frozen III
Going 20
Not going 0

Synopsis

Third installment to the Frozen animated movie franchise. Plot TBA.

Cast

Jonathan Groff
Jonathan Groff
Kristoff
Kristen Bell
Kristen Bell
Anna
Josh Gad
Josh Gad
Olaf
Idina Menzel
Idina Menzel
Elsa
Director Jennifer Lee, Marc Smith
Writer Jennifer Lee, Marc Smith
Composer Kristen Anderson-Lopez
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Production year 2026
World premiere 24 November 2027
Release date
25 November 2027 Brazil
25 November 2027 Germany
24 November 2027 Spain
24 November 2027 Sweden 7
24 November 2027 USA
Production Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures
Also known as
Frozen III, Frozen 3, Frost 3, Die Eiskönigin 3, Frost III, Kraina lodu 3, Nữ Hoàng Băng Giá 3, Ψυχρά κι ανάποδα 3, Залеђено краљевство 3, Замарожаныя 3, Крижане серце 3, Холодное сердце 3

Cartoon rating

0.0
Rate 3 votes
Write review
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Updated 17 August 2026
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more