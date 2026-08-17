Cast
Cast and Crew
Composer
Kristen Anderson-Lopez
Animated film details
Country
USA
Production year
2026
World premiere
24 November 2027
Release date
|25 November 2027
|Brazil
|
|
|25 November 2027
|Germany
|
|
|24 November 2027
|Spain
|
|
|24 November 2027
|Sweden
|
|7
|24 November 2027
|USA
|
|
Production
Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures
Also known as
Frozen III, Frozen 3, Frost 3, Die Eiskönigin 3, Frost III, Kraina lodu 3, Nữ Hoàng Băng Giá 3, Ψυχρά κι ανάποδα 3, Залеђено краљевство 3, Замарожаныя 3, Крижане серце 3, Холодное сердце 3