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Poster of Black Lotus
4.9
Black Lotus - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Black Lotus
4.9

Black Lotus

, 2023
Black Lotus
Bulgaria, Netherlands, Great Britain / Action, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Black Lotus
4.9
Black Lotus - Dubbed trailer
Black Lotus  Dubbed trailer

Synopsis

An ex-special forces operative wages a one man war through the streets of Amsterdam to rescue his friend's daughter from the local crime syndicate.

Cast

Rico Verhoeven
Rico Verhoeven
Matteo
Frank Grillo
Frank Grillo
Saban
Marie Dompnier
Marie Dompnier
Helene
Peter Franzén
Peter Franzén
Paul
Kevin Janssens
Kevin Janssens
Fischer
Pippi Casey
Angie
Rona-Lee Shimon
Shira
Magnus Samuelsson
Ber
Simon Wan
Lo
Hristo Petkov
Zeeb
Director Todor Chapkanov
Writer Tad Daggerhart
Composer Roel Gommans, Jules Reivers
Cast and Crew

Film details

Country Bulgaria / Netherlands / Great Britain
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2023
Online premiere 19 June 2023
World premiere 23 March 2023
Release date
13 April 2023 Russia Global Film
27 April 2023 Azerbaijan 16+
12 April 2023 Belgium 16
12 April 2023 Denmark 15
31 August 2023 Israel
23 March 2023 Kazakhstan 16+
27 April 2023 Kyrgyzstan 16+
21 April 2023 Latvia 16+
5 May 2023 Lithuania
13 April 2023 Netherlands 16
7 February 2024 South Korea 15
20 July 2023 UAE TBC
19 May 2023 USA
11 May 2023 Ukraine
27 April 2023 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $781,138
Production Capstone Pictures, Interstellar Pictures, TDMP
Also known as
Black Lotus, Black Lotus - O Caminho da Redenção, Ha'Lotus Ha'Shakhor, Resgate em Amsterdã, Μαύρος λωτός, Чёрный лотос, Чорний лотос, نیلوفر سیاه

Film rating

4.9
Rate 16 votes
4.4 IMDb
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Updated 20 February 2026

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Black Lotus - Dubbed trailer
Black Lotus Dubbed trailer
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