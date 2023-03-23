Cast
Cast and Crew
Writer
Tad Daggerhart
Composer
Roel Gommans, Jules Reivers
Film details
Country
Bulgaria / Netherlands / Great Britain
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2023
Online premiere
19 June 2023
World premiere
23 March 2023
Release date
|13 April 2023
|Russia
| Global Film
|
|27 April 2023
|Azerbaijan
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|16+
|12 April 2023
|Belgium
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|16
|12 April 2023
|Denmark
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|15
|31 August 2023
|Israel
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|23 March 2023
|Kazakhstan
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|16+
|27 April 2023
|Kyrgyzstan
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|16+
|21 April 2023
|Latvia
|
|16+
|5 May 2023
|Lithuania
|
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|13 April 2023
|Netherlands
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|16
|7 February 2024
|South Korea
|
|15
|20 July 2023
|UAE
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|TBC
|19 May 2023
|USA
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|11 May 2023
|Ukraine
|
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|27 April 2023
|Uzbekistan
|
|18+
Worldwide Gross
$781,138
Production
Capstone Pictures, Interstellar Pictures, TDMP
Also known as
Black Lotus, Black Lotus - O Caminho da Redenção, Ha'Lotus Ha'Shakhor, Resgate em Amsterdã, Μαύρος λωτός, Чёрный лотос, Чорний лотос, نیلوفر سیاه