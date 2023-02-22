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Poster of Afire
7.3
Afire - Trailer
Kinoafisha Films Afire
7.3

Afire

, 2023
Roter Himmel
Germany / Drama / 18+
Trailers
Poster of Afire
7.3
Afire - Trailer
Afire  Trailer

Synopsis

A hot, dry summer, like so many in recent years. Forest fires are uncontrollable. Four young people meet in a holiday home on the Baltic Sea not far from Ahrenshoop. Slowly and imperceptibly they are enclosed by the walls of flame. A red sky arches over them. They doubt, they are afraid – not because of the fires, it is love that scares them.

Cast

Thomas Schubert
Leon
Paula Beer
Paula Beer
Nadja
Langston Uibel
Felix
Matthias Brandt
Matthias Brandt
Helmut
Enno Trebs
Enno Trebs
Devid
Jennipher Antoni
Mrs. Roland, Cashier
Esther Esche
Mrs. König, Hotel Manager
Assunta Hamm
Nurse
Markus Schweiger
Pathologist
Ralph Barnebeck
Police Officer
Director Christian Petzold
Writer Christian Petzold
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2023
Online premiere 25 August 2023
World premiere 22 February 2023
Release date
5 April 2024 Azerbaijan
2 November 2023 Brazil 14
15 March 2024 Bulgaria
14 July 2023 Canada
10 October 2024 Costa Rica
8 February 2024 Czechia
12 January 2024 Estonia
4 October 2024 Finland 12
6 September 2023 France TP
20 April 2023 Germany 12
20 April 2023 Great Britain 12A
23 November 2023 Greece
10 October 2024 Guatemala
19 October 2023 Hong Kong IIA
30 November 2023 Italy
5 April 2024 Kyrgyzstan
3 October 2023 Lithuania N13
5 September 2024 Mexico B
5 April 2024 Moldova
31 August 2023 Netherlands 12
7 June 2024 Norway 9
5 April 2024 Poland
7 July 2023 Romania o.A.
1 November 2023 Serbia
13 September 2023 South Korea 12
14 June 2024 Spain 12
26 January 2024 Taiwan
5 April 2024 Tajikistan
24 November 2023 Turkey
14 July 2023 USA NR
4 April 2024 Ukraine
5 April 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $2,295,497
Production Schramm Film Koerner & Weber, The Match Factory, ZDF/Arte
Also known as
Roter Himmel, Afire, Cielo rojo, Crveno nebo, El cielo rojo, Le ciel rouge, Röd himmel, Rød himmel, Bầu Trời Đỏ Lửa, Céu em Chamas, Czerwone niebo, Il cielo brucia, În bătaia focului, Kızıl Gökyüzü, Leegitsev taevas, Liesmojošās debesis, Ohnivá obloha, Ohnivě červená obloha, Punainen taivas, Tűzvörös égbolt, Κόκκινος ουρανός, Красное небо, Полум'яне небо, Червено небе, 火灼的天空, 盛夏餘燼, 野火蔓延時, Wenn sie lieben, Полум’яне небо, Die Glücklichen, The Lucky Ones, آسمان سرخ, 더 레드 스카이, When They Love

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7 IMDb
Updated 17 February 2026

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Afire - Trailer
Afire Trailer
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