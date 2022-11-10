Cast
Kim Chae-won
Choi Court lady
Shin Chi-young
King's Eunuch 2
Jung Dong-geun
King's Eunuch 1
Song Dong-hwan
Palace gate guard 2
Cast and Crew
Director
Tae-Jin Ahn
Writer
Tae-Jin Ahn, Soo-in Bang, Gyu-Ri Hyun
Composer
Sang-Jun Hwang
Film details
Country
South Korea
Runtime
1 hour 58 minutes
Production year
2022
Online premiere
1 June 2023
World premiere
10 November 2022
Release date
|20 April 2023
|Russia
| Кино.Арт.Про
|
|12 January 2023
|Singapore
|
|PG13
|23 November 2022
|South Korea
|
|15
|12 January 2023
|Spain
|
|16
|9 December 2022
|Taiwan
|
|
Worldwide Gross
$26,719,364
Production
C-JeS Entertainment, Library Pictures International
Also known as
Olbbaemi, The Night Owl, A Coruja Noturna, Dạ Điểu, Los ojos de la noche, W mroku, Нічна сова, Ночная сова, 晝盲神探, 梟ーフクロウー, 貓頭鷹, بومة الليل, Сова, جغد شب