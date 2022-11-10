Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Night Owl
6.9
The Night Owl - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Night Owl
6.9

The Night Owl

, 2022
Olbbaemi
South Korea / Detective / 18+
Trailers
Poster of The Night Owl
6.9
The Night Owl - Dubbed trailer
The Night Owl  Dubbed trailer

Synopsis

A blind acupuncturist finds himself in the middle of a murder mystery at the royal palace.

Cast

Ryu Jun-yeol
Ryu Jun-yeol
Cheon Kyeong-Soo
Yoo Hae-jin
Yoo Hae-jin
King Injo
Moo-Seong Choi
Moo-Seong Choi
An Eun-jin
An Eun-jin
Jo So-yong
Se-ho Ahn
Kim Chae-won
Choi Court lady
Shin Chi-young
King's Eunuch 2
Kang Deok-Joong
King Injo's palace guard
Kim Do-won
Kyung-jae
Jung Dong-geun
King's Eunuch 1
Lee Dong-Hee
Patient 1
Song Dong-hwan
Palace gate guard 2
Director Tae-Jin Ahn
Writer Tae-Jin Ahn, Soo-in Bang, Gyu-Ri Hyun
Composer Sang-Jun Hwang
Cast and Crew

Film details

Country South Korea
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2022
Online premiere 1 June 2023
World premiere 10 November 2022
Release date
20 April 2023 Russia Кино.Арт.Про
12 January 2023 Singapore PG13
23 November 2022 South Korea 15
12 January 2023 Spain 16
9 December 2022 Taiwan
Worldwide Gross $26,719,364
Production C-JeS Entertainment, Library Pictures International
Also known as
Olbbaemi, The Night Owl, A Coruja Noturna, Dạ Điểu, Los ojos de la noche, W mroku, Нічна сова, Ночная сова, 晝盲神探, 梟ーフクロウー, 貓頭鷹, بومة الليل, Сова, جغد شب

Film rating

6.9
Rate 17 votes
6.8 IMDb
Write review

Film Trailers

All trailers
The Night Owl - Dubbed trailer
The Night Owl Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more