Cast
Džiugas Siaurusaitis
Vytautas
Martynas Nedzinskas
Andrius
Akvile Vitkunaite-Steponaviciene
Sarlote
Julius Zalakevicius
Aklasis
Vytautas Kaniusonis
Gydytojas
Jovita Balciunaite
Sesele
Deividas Breive
Sraigiu lenktyniu teisejas
Cast and Crew
Director
Justinas Krisiunas
Composer
Titas Petrikis
Film details
Country
Lithuania
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
2022
World premiere
3 February 2023
Release date
|3 February 2023
|Lithuania
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|N16
Worldwide Gross
$272,784
Production
Dublis Production
Also known as
Vyru svajones, Dreams of men, Meeste unistused, Men's Dream, Мужские Мечты