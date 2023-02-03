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Poster of Men's Dreams
6.5
Kinoafisha Films Men's Dreams
6.5

Men's Dreams

, 2022
Vyrų svajonės
Lithuania / Comedy / 18+
Poster of Men's Dreams
6.5

Synopsis

"Men‘s Dreams" tells a story about a father-in-law‘s failed efforts to help his son-in-law to save his marriage.

Cast

Džiugas Siaurusaitis
Vytautas
Martynas Nedzinskas
Andrius
Akvile Vitkunaite-Steponaviciene
Sarlote
Agne Sataite
Sandra
Neringa Varnelyte
Marta
Mantas Bendžius
Zanas
Julius Zalakevicius
Aklasis
Vytautas Kaniusonis
Gydytojas
Jovita Balciunaite
Sesele
Deividas Breive
Sraigiu lenktyniu teisejas
Director Justinas Krisiunas
Composer Titas Petrikis
Cast and Crew

Film details

Country Lithuania
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2022
World premiere 3 February 2023
Release date
3 February 2023 Lithuania N16
Worldwide Gross $272,784
Production Dublis Production
Also known as
Vyru svajones, Dreams of men, Meeste unistused, Men's Dream, Мужские Мечты

Film rating

6.5
Rate 13 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 28 February 2023
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