Cast
Vasilisa Berzhanskaya
Rosina
Stephan Astakhov
Fiorello
Alejandro Pizarro-Enríquez
Offizier
Cast and Crew
Director
Leopold Knötzl, Leopold Knötzl
Film details
Country
Austria
Runtime
2 hours 50 minutes
Production year
2021
World premiere
17 March 2023
Release date
|26 March 2023
|Kazakhstan
|
|16+
|17 March 2023
|Latvia
|
|U
Production
Österreichischer Rundfunk (ORF)
Also known as
Rossinis Il Barbiere di Siviglia - Aus der Wiener Staatsoper, «Севильский цирюльник» Россини - в Вене, Le Barbier de Séville de Gioachino Rossini - Opéra de Vienne