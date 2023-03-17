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Poster of Wiener Staatsoper: Il Barbiere di Siviglia
Kinoafisha Films Wiener Staatsoper: Il Barbiere di Siviglia

Wiener Staatsoper: Il Barbiere di Siviglia

, 2021
Wiener Staatsoper: Il Barbiere di Siviglia
Austria / Theatrical / 18+
Poster of Wiener Staatsoper: Il Barbiere di Siviglia

Cast

Juan Diego Flórez
Graf Almaviva
Ildar Abdrazakov
Ildar Abdrazakov
Don Basilio
Étienne Dupuis
Figaro
Vasilisa Berzhanskaya
Rosina
Paolo Bordogna
Bartolo
Stephan Astakhov
Fiorello
Ruth Brauer
Ambrogio
Aurora Martens
Berta
Alejandro Pizarro-Enríquez
Offizier
Director Leopold Knötzl, Leopold Knötzl
Cast and Crew

Film details

Country Austria
Runtime 2 hours 50 minutes
Production year 2021
World premiere 17 March 2023
Release date
26 March 2023 Kazakhstan 16+
17 March 2023 Latvia U
Production Österreichischer Rundfunk (ORF)
Also known as
Rossinis Il Barbiere di Siviglia - Aus der Wiener Staatsoper, «Севильский цирюльник» Россини - в Вене, Le Barbier de Séville de Gioachino Rossini - Opéra de Vienne

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