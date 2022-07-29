A truck driver has been forced to smuggle illicit cargo to save her brother from a deadly prison gang. With FBI operatives hot on her trail, Sally's conscience is challenged when the final package turns out to be a teenage girl.
ProductionZDF Enterprises, Eyevox Entertainment, Grindstone Entertainment Group
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