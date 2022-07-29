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Poster of Paradise Highway
5.6
Paradise Highway - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Paradise Highway
5.6

Paradise Highway

, 2022
Paradise Highway
Germany, Switzerland, USA / Thriller / 18+
Trailers
Poster of Paradise Highway
5.6
Paradise Highway - Dubbed trailer
Paradise Highway  Dubbed trailer

Synopsis

A truck driver has been forced to smuggle illicit cargo to save her brother from a deadly prison gang. With FBI operatives hot on her trail, Sally's conscience is challenged when the final package turns out to be a teenage girl.

Cast

Juliette Binoche
Juliette Binoche
Sally
Frank Grillo
Frank Grillo
Dennis
Hala Finley
Hala Finley
Leila
Cameron Monaghan
Cameron Monaghan
Sterling
Morgan Freeman
Morgan Freeman
Gerick
Veronica Ferres
Veronica Ferres
Rose
Christiane Seidel
Christiane Seidel
Claire
Desiree Wood
Pattie
Dianne McNair-Smith
Dolly
Jaylen D. Eashmond
Corrections Officer
Director Anna Gutto
Writer Anna Gutto
Composer Anné Kulonen
Cast and Crew

Film details

Country Germany / Switzerland / USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2022
Online premiere 29 July 2022
World premiere 29 July 2022
Release date
22 December 2022 Russia Global Film
24 August 2022 South Korea
MPAA R
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $222,607
Production ZDF Enterprises, Eyevox Entertainment, Grindstone Entertainment Group
Also known as
Paradise Highway, 天堂公路, Autoroute du paradis, Cennet Otoyolu, Contrabandă periculoasă, Crime na Rodovia Paraíso, Droga do odkupienia, Kiirtee paradiisi, Leila M., Országút a Paradicsomba, Paradise Highway - Perseguidas, Paradise Highway - Straße der Angst, Paraíso: El camino del crimen, Última entrega, Παράνομο φορτίο, Последний рейс, Райское шоссе, Райське шосе, 파라다이스 하이웨이, 天堂高速公路, 天堂高速, Az utolsó utazás, Paradise Highway – Strasse der Angst, พาราไดซ์ ไฮเวย์, Paradise Highway – Straße der Angst

Film rating

5.6
Rate 12 votes
5.7 IMDb
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Updated 24 February 2026

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Paradise Highway - Dubbed trailer
Paradise Highway Dubbed trailer
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