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Poster of Detective Knight: Redemption
5.0
Detective Knight: Redemption - Trailer
Kinoafisha Films Detective Knight: Redemption
5.0

Detective Knight: Redemption

, 2022
Detective Knight: Redemption
USA / Action, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Detective Knight: Redemption
5.0
Detective Knight: Redemption - Trailer
Detective Knight: Redemption  Trailer

Cast

Bruce Willis
Bruce Willis
James Knight
Corey Large
Corey Large
Mercer
Yen Pfaff
Lochlyn Munro
Lochlyn Munro
Eric Fitzgerald
Paul Johansson
Ricky Conlan
Beau Mirchoff
Beau Mirchoff
Rhodes
John Cassini
John Cassini
Miranda Edwards
Anna Shea
Michael Eklund
Michael Eklund
Winna
Jimmy Jean-Louis
Jimmy Jean-Louis
Godwin Sango
Hunter Daily
Lily
Alice Comer
Clara
Director Edward Drake
Writer Corey Large, Edward Drake
Composer Scott Currie
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2022
Online premiere 9 December 2022
World premiere 9 December 2022
Release date
9 December 2022 Denmark 15
12 December 2022 Ireland 15
13 September 2023 South Korea 15
20 January 2023 Spain
9 December 2022 Taiwan
MPAA R
Worldwide Gross $192,939
Production Lionsgate, BondIt Media Capital, Pink308
Also known as
Detective Knight: Redemption, Detetive Knight: Redenção, Balash New Yorki: Ha'Tikoun, Detective Knight - Giorni di fuoco, Detective Knight: Redención, Detektiiv Knight 2, Detektīvs Naits 2, Detektyw Knight: Odkupienie, Knight nyomozó 2: Megváltás, Детектив Найт: Искупление, Детектив Найт: Спокута, ダイ・ハード レクイエム, 俠探特攻：贖罪行動, Detective Knight Redemption, 디텍티브 나이트: 리뎀션, Dedektiv Cəngavər: Qurtuluş, 侠探特攻：赎罪行动

Film rating

5.0
Rate 10 votes
4.1 IMDb
Updated 17 February 2026

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Detective Knight: Redemption - Trailer
Detective Knight: Redemption Trailer
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