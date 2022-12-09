Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2022
Online premiere
9 December 2022
World premiere
9 December 2022
Release date
|9 December 2022
|Denmark
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|15
|12 December 2022
|Ireland
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|15
|13 September 2023
|South Korea
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|15
|20 January 2023
|Spain
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|9 December 2022
|Taiwan
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MPAA
R
Worldwide Gross
$192,939
Production
Lionsgate, BondIt Media Capital, Pink308
Also known as
Detective Knight: Redemption, Detetive Knight: Redenção, Balash New Yorki: Ha'Tikoun, Detective Knight - Giorni di fuoco, Detective Knight: Redención, Detektiiv Knight 2, Detektīvs Naits 2, Detektyw Knight: Odkupienie, Knight nyomozó 2: Megváltás, Детектив Найт: Искупление, Детектив Найт: Спокута, ダイ・ハード レクイエム, 俠探特攻：贖罪行動, Detective Knight Redemption, 디텍티브 나이트: 리뎀션, Dedektiv Cəngavər: Qurtuluş, 侠探特攻：赎罪行动