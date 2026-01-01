Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Istorii v kino: (Ne)nauchnaya rabota
1 poster
Kinoafisha Films Istorii v kino: (Ne)nauchnaya rabota

Istorii v kino: (Ne)nauchnaya rabota

18+
Напомним о выходе в прокат
Country Russia
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2022
Director
Stas Sheminov
Cast
Anton Shastun
Anton Shastun
Dmitriy Pozov
Dmitriy Pozov
Arseny Popov
Arseny Popov
Sergey Matvienko
Sergey Matvienko
Cast and Crew
Similar films for Istorii v kino: (Ne)nauchnaya rabota
Istorii v kino: Opasnaya 0.0
Istorii v kino: Opasnaya (2022)
Istorii v kino: Chaynaya istoriya 0.0
Istorii v kino: Chaynaya istoriya (2022)
Istorii v kino: Inomarka 0.0
Istorii v kino: Inomarka (2022)
Istorii v kino: Kupi konya 0.0
Istorii v kino: Kupi konya (2022)
Istorii v kino: Zhiraf na pamyat 0.0
Istorii v kino: Zhiraf na pamyat (2022)
Istorii v kino: Ya — zvezda! 0.0
Istorii v kino: Ya — zvezda! (2022)
Istorii v kino: Obeschanie 0.0
Istorii v kino: Obeschanie (2022)
Istorii v kino: Svidanie 0.0
Istorii v kino: Svidanie (2022)
Istorii v kino: Opozdanie 0.0
Istorii v kino: Opozdanie (2022)
Istorii v kino: Odnazhdy v parke 0.0
Istorii v kino: Odnazhdy v parke (2022)
Istorii v kino: Paranormalnoe 0.0
Istorii v kino: Paranormalnoe (2022)
Istorii v kino: Narisovat za 60 sekund 0.0
Istorii v kino: Narisovat za 60 sekund (2022)

Film rating

0.0
Rate 0 vote
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more