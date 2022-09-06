Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Istorii v kino: Obeschanie
Kinoafisha Films Istorii v kino: Obeschanie

Istorii v kino: Obeschanie

, 2022
Russia / Comedy / 18+
Poster of Istorii v kino: Obeschanie

Cast

Arseny Popov
Arseny Popov
Anton Shastun
Anton Shastun
Dmitriy Pozov
Dmitriy Pozov
Sergey Matvienko
Sergey Matvienko
Director Stas Sheminov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2022

Film rating

0.0
Rate 0 vote
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 6 September 2022
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Istorii v kino: Obeschanie

Istorii v kino: Opozdanie
Istorii v kino: Opozdanie Comedy
2022, Russia
0.0
Istorii v kino: Svidanie
Istorii v kino: Svidanie Comedy
2022, Russia
0.0
Istorii v kino: Opasnaya
Istorii v kino: Opasnaya Comedy
2022, Russia
0.0
Istorii v kino: Inomarka
Istorii v kino: Inomarka Comedy
2022, Russia
0.0
Istorii v kino: Kupi konya
Istorii v kino: Kupi konya Comedy
2022, Russia
0.0
Istorii v kino: Ya — zvezda!
Istorii v kino: Ya — zvezda! Comedy
2022, Russia
0.0
Istorii v kino: Chaynaya istoriya
Istorii v kino: Chaynaya istoriya Comedy
2022, Russia
0.0
Istorii v kino: Odnazhdy v parke
Istorii v kino: Odnazhdy v parke Comedy
2022, Russia
0.0
Istorii v kino: Paranormalnoe
Istorii v kino: Paranormalnoe Comedy
2022, Russia
0.0
Istorii v kino: Zhiraf na pamyat
Istorii v kino: Zhiraf na pamyat Comedy
2022, Russia
0.0
Istorii v kino: (Ne)nauchnaya rabota
Istorii v kino: (Ne)nauchnaya rabota Comedy
2022, Russia
0.0
Istorii v kino: Narisovat za 60 sekund
Istorii v kino: Narisovat za 60 sekund Comedy
2022, Russia
0.0
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Parallel Tales
Parallel Tales
2026, France / Belgium / Italy / USA / Saudi Arabia, Crime, Drama, Detective
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more