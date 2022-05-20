Adam, the son of a fisherman, is offered the privilege to study at the Al-Azhar University in Cairo, the center of power of Sunni Islam. Adam becomes a pawn in the conflict between Egypt's religious and political elites.
|10 November 2022
|Russia
|ПРОвзгляд
|18 May 2023
|Argentina
|+13
|4 May 2023
|Australia
|M
|23 November 2022
|Belgium
|19 January 2023
|Brazil
|6 April 2023
|Czechia
|5 January 2023
|Denmark
|11
|20 January 2023
|Estonia
|6 April 2023
|Finland
|26 October 2022
|France
|6 April 2023
|Germany
|14 April 2023
|Great Britain
|12A
|24 November 2022
|Hungary
|16
|14 April 2023
|Ireland
|12A
|25 May 2023
|Israel
|20 April 2023
|Italy
|4 October 2022
|Lithuania
|N18
|27 April 2023
|Netherlands
|4 May 2023
|New Zealand
|M
|31 March 2023
|Norway
|23 June 2023
|Poland
|24 August 2023
|Portugal
|M/14
|6 April 2023
|Slovakia
|15
|14 April 2023
|Spain
|18 November 2022
|Sweden
|11
|10 February 2023
|Taiwan
|12+
|6 December 2022
|Tunisia
|3 February 2023
|Turkey
|1 January 2023
|USA
|30 March 2023
|Venezuela