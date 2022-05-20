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Poster of Boy from Heaven
6.8
Boy from Heaven - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Boy from Heaven
6.8

Boy from Heaven

, 2022
Boy from Heaven
Sweden, France, Finland, Denmark / Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Boy from Heaven
6.8
Boy from Heaven - Dubbed trailer
Boy from Heaven  Dubbed trailer

Synopsis

Adam, the son of a fisherman, is offered the privilege to study at the Al-Azhar University in Cairo, the center of power of Sunni Islam. Adam becomes a pawn in the conflict between Egypt's religious and political elites.

Cast

Fares Fares
Fares Fares
Colonel Ibrahim
Mohammad Bakri
Mohammad Bakri
General Al Sakran
Mehdi Dehbi
Mehdi Dehbi
Zizo
Tawfeek Barhom
Tawfeek Barhom
Adam Taha
Makram Khoury
Makram Khoury
Blind Sheikh Negm
Moe Ayoub
Suhby
Sherwan Haji
Sherwan Haji
Soliman
Jalal Altawil
Cheikh Omar Beblawi
Ramzi Shoqair
Sheikh Al Durani
Samy Soliman
Adam's Father
Director Tarik Saleh
Writer Tarik Saleh
Composer Krister Linder
Cast and Crew

Film details

Country Sweden / France / Finland / Denmark
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2022
Online premiere 24 February 2023
World premiere 20 May 2022
Release date
10 November 2022 Russia ПРОвзгляд
18 May 2023 Argentina +13
4 May 2023 Australia M
23 November 2022 Belgium
19 January 2023 Brazil
6 April 2023 Czechia
5 January 2023 Denmark 11
20 January 2023 Estonia
6 April 2023 Finland
26 October 2022 France
6 April 2023 Germany
14 April 2023 Great Britain 12A
24 November 2022 Hungary 16
14 April 2023 Ireland 12A
25 May 2023 Israel
20 April 2023 Italy
4 October 2022 Lithuania N18
27 April 2023 Netherlands
4 May 2023 New Zealand M
31 March 2023 Norway
23 June 2023 Poland
24 August 2023 Portugal M/14
6 April 2023 Slovakia 15
14 April 2023 Spain
18 November 2022 Sweden 11
10 February 2023 Taiwan 12+
6 December 2022 Tunisia
3 February 2023 Turkey
1 January 2023 USA
30 March 2023 Venezuela
Budget €6,500,000
Worldwide Gross $4,867,691
Production Atmo Production, Memento Films, Bufo
Also known as
Walad min al-Janna, Boy from Heaven, Cairo Conspiracy, Conspiración divina, Die Kairo Verschwörung, La Conspiration du Caire, Walad Min Al Janna, A Conspiração do Cairo, Cennetten Gelen Çocuk, Chlapec z Neba, Chlapec z nebe, Chłopiec z niebios, Conspiración en el Cairo, Conspirație la Cairo, Fiú a mennyből, Garoto dos Céus, Ha'Yeled Mi'Gan Eden, Kairo Sąmokslas, Kairo vandenõu, La cospirazione del Cairo, Pojken fra himlen, Sabiyy min al-Janna, Salaliitto Kairossa, Sazvērestība Kairā, Zavera u Kairu, Η συνωμοσία του Καΐρου, Заговор в Каире, Момчето от Рая, स्वर्ग से लड़का, 보이 프롬 헤븐, 天国から来た少年, 開羅謀殺案, 天堂来的男孩, Die Kairo-Verschwörung, صبي من الجنة Cairo Conspiracy, Chico del Cielo, ولد من الجنة, صبي من الجنة

Film rating

6.8
Rate 14 votes
6.9 IMDb
Updated 19 August 2026

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Boy from Heaven - Dubbed trailer
Boy from Heaven Dubbed trailer
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