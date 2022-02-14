Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe
Poster of A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe
Рейтинги
5.6 IMDb Rating: 5.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe

A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe

A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe 18+
Напомним о выходе в прокат
A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe - trailer in russian
A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe  trailer in russian
Country France / Germany
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2022
World premiere 14 February 2022
Release date
8 December 2022 Russia Русский репортаж
21 December 2022 France
5 May 2022 Germany
14 July 2023 Lithuania N16
19 January 2023 Taiwan
Worldwide Gross $83,833
Production Komplizen Film, Kazak Productions, Kineo Filmproduktion
Also known as
A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe, A E I O U: A Quick Alphabet of Love, A E I O U - A Quick Alphabet of Love, A E I O U - Alphabet rapide de l'amour, A E I O U - Armastuse tähestik, A E I O U - Snöggt stafróf ástarinnar, A E I O U - Szybki alfabet miłości, A E I O U - быстрый алфавит любви, A E I O U: Aşkın Bir Kısa Alfabesi, A E I O U: Greita Meilės Abėcėlė, A E I O U: Um Breve Alfabeto do Amor, AEIOU - īsa pamācība mīlestības alfabētā, Gyorstalpaló szerelemből, Το αλφαβητάρι της αγάπης, Быстрый словарик любви, 아 에 이 오 우 - 사랑의 빠른 철자법, 拼音戀習曲
Director
Nicolette Krebitz
Nicolette Krebitz
Cast
Sophie Rois
Sophie Rois
Udo Kier
Udo Kier
Nicolas Bridet
Nicolas Bridet
Laura Tonke
Laura Tonke
Bernhard Schütz
Bernhard Schütz
Cast and Crew
Similar films for A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe
Stations of the Cross 7.4
Stations of the Cross (2014)
Three 5.9
Three (2010)
Wild 6.4
Wild (2016)
Germany 09: 13 Short Films About the State of the Nation 6.2
Germany 09: 13 Short Films About the State of the Nation (2009)
Lulu and Jimi 5.1
Lulu and Jimi (2009)
Learning to Lie 5.9
Learning to Lie (2003)
Axolotl Overkill 5.2
Axolotl Overkill (2017)
Lola 7.5
Lola (1981)
Bolwieser 7.2
Bolwieser (1977)
5.4
The Erlprince (2016)
A Decent Man 6.5
A Decent Man (2015)
The Mountain 5.5
The Mountain (2018)

Film rating

5.6
Rate 12 votes
5.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe - trailer in russian
A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more