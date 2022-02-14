Country France / Germany

Runtime 1 hour 45 minutes

Production year 2022

World premiere 14 February 2022

Worldwide Gross $83,833

Production Komplizen Film, Kazak Productions, Kineo Filmproduktion

Also known as

A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe, A E I O U: A Quick Alphabet of Love, A E I O U - A Quick Alphabet of Love, A E I O U - Alphabet rapide de l'amour, A E I O U - Armastuse tähestik, A E I O U - Snöggt stafróf ástarinnar, A E I O U - Szybki alfabet miłości, A E I O U - быстрый алфавит любви, A E I O U: Aşkın Bir Kısa Alfabesi, A E I O U: Greita Meilės Abėcėlė, A E I O U: Um Breve Alfabeto do Amor, AEIOU - īsa pamācība mīlestības alfabētā, Gyorstalpaló szerelemből, Το αλφαβητάρι της αγάπης, Быстрый словарик любви, 아 에 이 오 우 - 사랑의 빠른 철자법, 拼音戀習曲