Poster of Omerta 6/12
1 poster
Kinoafisha Films Omerta 6/12

Omerta 6/12

Omerta 6/12 18+
Country Finland
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2021
Online premiere 19 November 2021
World premiere 19 November 2021
Release date
26 November 2021 Finland
15 July 2022 Lithuania N13
1 July 2022 USA
Budget €8,148,808
Production Cinematic, Stellar Film
Also known as
Omerta 6/12, Attack on Finland, Opération Delta, 6/12, Ataque Terrorista, Atentado terrorista, Operation Omerta, Operazione 6/12 - Attacco al Presidente, Омерта 6.12, デイ・オブ・クライシス ヨーロッパが震撼した日
Director
Aku Louhimies
Cast
Jäsper Pääkkönen
Jäsper Pääkkönen
Sverrir Gudnason
Sverrir Gudnason
Cathy Belton
Cathy Belton
Similar films for Omerta 6/12
Laughing Matters 4.8
Laughing Matters (2020)
Nature Symphony 7.0
Nature Symphony (2019)
The Look of a Killer 5.8
The Look of a Killer (2016)
Korso 5.6
Korso (2014)
Things We Do for Love 6.1
Things We Do for Love (2013)
A Patriotic Man 6.1
A Patriotic Man (2013)
Frozen City 6.3
Frozen City (2006)
Nocebo 6.0
Nocebo (2022)

Film rating

5.4
Rate 10 votes
5.3 IMDb
