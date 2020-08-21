Cast
Christina McLarty Arquette
Self
Cast and Crew
Director
David Darg, Price James
Writer
David Darg, Price James
Composer
Matt Glass, Dimiter Yordanov
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
2020
Online premiere
28 August 2020
World premiere
21 August 2020
MPAA
R
Production
Carbon, Kidz Gone Bad, One Last Run Productions
Also known as
You Cannot Kill David Arquette, Arquette: Nie do zajechania, David Arquette'i Öldüremezsin, No podréis matar a David Arquette, Вам не убить Дэвида Аркетта