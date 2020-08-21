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Poster of You Cannot Kill David Arquette
7.1
Kinoafisha Films You Cannot Kill David Arquette
7.1

You Cannot Kill David Arquette

, 2020
You Cannot Kill David Arquette
USA / Documentary, Sport / 18+
Poster of You Cannot Kill David Arquette
7.1

Cast

David Arquette
David Arquette
Self
Patricia Arquette
Patricia Arquette
Self
Rosanna Arquette
Rosanna Arquette
Self
Richmond Arquette
Self
Courteney Cox
Courteney Cox
Self
Christina McLarty Arquette
Self
Coco Arquette
Self
Charlie Arquette
Self
Gus Arquette
Self
Luke Perry
Luke Perry
Self
Director David Darg, Price James
Writer David Darg, Price James
Composer Matt Glass, Dimiter Yordanov
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2020
Online premiere 28 August 2020
World premiere 21 August 2020
Release date
21 August 2020 USA R
MPAA R
Production Carbon, Kidz Gone Bad, One Last Run Productions
Also known as
You Cannot Kill David Arquette, Arquette: Nie do zajechania, David Arquette'i Öldüremezsin, No podréis matar a David Arquette, Вам не убить Дэвида Аркетта

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.1 IMDb
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