Cast
Laurynas Jurgelis
Martynas
Vaidotas Grincevicius
Ramunas
Giedrius Sasnauskas
Irmantas
Laurynas Zmejauskas
Pijus
Mantas Bartusevicius
Edgaras
Andrius Gecevicius
Jolantas
Martynas Tomas Gucevicius
Robertas
Mardosaite Ziedune
Patricija
Cast and Crew
Director
Marius Pocevicius
Writer
Marius Pocevicius
Composer
Povilas Kruopis
Film details
Country
Lithuania
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
2022
World premiere
24 June 2022
Release date
|24 June 2022
|Lithuania
|
|N7
Budget
€20,000
Worldwide Gross
$314,324
Production
Munis Production
Also known as
Karta kaime, Once Upon a Time in the Village, Однажды в деревне