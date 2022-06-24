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Poster of Karta kaime / Once Upon a Time in the Countryside
5.6
Kinoafisha Films Karta kaime / Once Upon a Time in the Countryside
5.6

Karta kaime / Once Upon a Time in the Countryside

, 2022
Karta kaime / Once Upon a Time in the Countryside
Lithuania / Comedy / 18+
Poster of Karta kaime / Once Upon a Time in the Countryside
5.6

Cast

Laurynas Jurgelis
Martynas
Ramūnas Cicėnas
Aurimas
Gelmine Glemzaite
Aureja
Vaidotas Grincevicius
Ramunas
Giedrius Sasnauskas
Irmantas
Laurynas Zmejauskas
Pijus
Mantas Bartusevicius
Edgaras
Andrius Gecevicius
Jolantas
Martynas Tomas Gucevicius
Robertas
Mardosaite Ziedune
Patricija
Director Marius Pocevicius
Writer Marius Pocevicius
Composer Povilas Kruopis
Cast and Crew

Film details

Country Lithuania
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2022
World premiere 24 June 2022
Release date
24 June 2022 Lithuania N7
Budget €20,000
Worldwide Gross $314,324
Production Munis Production
Also known as
Karta kaime, Once Upon a Time in the Village, Однажды в деревне

Film rating

5.6
Rate 11 votes
4.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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