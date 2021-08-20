Cast
Aarón Gómez
Familia Rumana
Cast and Crew
Director
Fernando García-Ruiz Rubio
Writer
David Marqués
Film details
Country
Spain
Runtime
1 hour 38 minutes
Production year
2021
Online premiere
5 March 2022
World premiere
20 August 2021
Release date
|20 August 2021
|Romania
|
|12
|20 August 2021
|Spain
|
|12
MPAA
R
Worldwide Gross
$1,147,829
Production
Sony Pictures International Productions, Kilima Media, Mono Pictures
Also known as
Descarrilados, Fora dos Trilhos, Freundschaft Reloaded, Interrail, Wykolejeńcy, Галопом по Европе