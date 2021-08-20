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Poster of Descarrilados
4.5
Kinoafisha Films Descarrilados
4.5

Descarrilados

, 2021
Descarrilados
Spain / Comedy / 18+
Poster of Descarrilados
4.5

Cast

Julián López
Roge
Dafne Fernández
Lisa
Ana Milán
Notaria
Ernesto Sevilla
Ernesto Sevilla
Pepo
Jordi Aguilar
Juan Luis
Arturo Valls
Costa
Alicia Fernández
Tina
Areta Bolado
Tiffany
Alba Bersabé
Cris
Aarón Gómez
Familia Rumana
Director Fernando García-Ruiz Rubio
Writer David Marqués
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2021
Online premiere 5 March 2022
World premiere 20 August 2021
Release date
20 August 2021 Romania 12
20 August 2021 Spain 12
MPAA R
Worldwide Gross $1,147,829
Production Sony Pictures International Productions, Kilima Media, Mono Pictures
Also known as
Descarrilados, Fora dos Trilhos, Freundschaft Reloaded, Interrail, Wykolejeńcy, Галопом по Европе

Film rating

4.5
Rate 15 votes
4.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 27 August 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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